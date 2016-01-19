إسلام سليماني أفضل لاعب بالدوري البرتغالي في ديسمبر

(إفي): فاز ريال مدريد على ضيفه سبورتنج خيخون بخمسة أهداف لواحد في الجولة الـ20 من الليجا بالمباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو برنابيو.

قدم الريال شوط أول رائع سجل فيه أهدافه الخمسة وتألق فيه ثلاثي الـ"بي بي سي"، الويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن الأداء انخفض في نصف المباراة الثاني خاصة بعد إصابة بيل وبنزيمة.

تمكن بيل من افتتاح التسجيل (ق7) بعد ركنية أرسلها الألماني توني كروس وحولها الويلزي برأسه لداخل الشباك.

وأضاف كريستيانو الهدف الثاني (ق9) بعدما قطع كارباخال الكرة ومررها لبنزيمة الذي حولها لرونالدو ليسددها الأخير صاروخية بيسراه تعانق الشباك.

وجاء الدور على بنزيمة ليسجل الهدف الثالث (ق12) بعد انطلاقة رائعة من بيل حيث أرسل عرضية بالمقاس حولها بنزيمة من الوضع طائرا لداخل الشباك.

وعاد رونالدو ليضيف الهدف الرابع (ق18) بعد عرضية أرضية مثالية أخرى من كارباخال حولها البرتغالي من لمسة واحدة لداخل الشباك.

وتمكن الحارس كويار (ق38) من التصدي لتسديدة بيبي التي حول بها عرضية توني كروس نحو المرمى.

واختتم بنزيمة الهدف الخامس بعد مراوغة رائعة من إسكو وتمريرة علوية للمهاجم الفرنسي داخل منطقة الجزاء ليسجلها في المرمى (ق40).

أجرى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تبديلا اضطراريا مع بداية الشوط الثاني بخروج بيل الذي كان أصيب قبل نهاية الشوط الأول في ربلة الساق اليمنى ونزول خيسي رودريجز.

مرت أول ربع ساعة من الشوط الثاني دون أي فرص حقيقية في ظل تراجع مستوى الريال حيث دفع زيدان بخاميس رودريجز بدلا من إسكو (ق60).

وتمكن إسماعيل لوبيز (ق61) من تسجيل الهدف الأول لخيخون بعد مرتدة وعرضية من جوني سددها لتعانق شباك كيلور نافاس.

أجرى زيدان تغييرا بخروج كريم بنزيمة الذي أصيب في كرة مشتركة مع زميله خاميس رودريجز لينزل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (ق65).

حاول خيسي بمجهود فردي (ق86) تسجيل هدف بعد سلسلة من المراوغات ولكنه سددها أرضية في يد الحارس.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد لـ43 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو المتصدر (44 نقطة) الذي سيلعب مع لاس بالماس، ونقطة أيضا عن برشلونة الثالث الذي سيستضيف أتليتك بلباو الليلة وله أيضا مباراة مؤجلة.

شاهد الأهداف