ضبط كميات كبيرة من الجبن الأبيض والرومى والعصائر منتهية الصلاحية بالغربية

شنت إدارة مباحث التموين برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة بمحافظة الغربية حملة تموينية مكبرة على المحلات، لضبط السلع الغذائية بدون بيانات توضح مصدرها وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الجبن الأبيض والرومى والعصائر منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير إدارة مباحث التموين بالمديرية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط السيارة رقم 5471 ع ه ج قيادة "ياسر .ع.ا" – 45 سنة سائق مقيم مساكن أبو شاهين – أول المحلة، أثناء مرورها أمام نقطة مرور هيلانة – أول طنطا محملة بـ48 عبوة جبن أبيض وزن الواحدة 13 كيلوجراما و729 كيلوجرام جبن رومى بدون بيانات فى المحضر 1445جنح قسم أول طنطا لسنة 2016، كما تم ضبط "أحمد.ر.ى" – 29 سنة – المدير المسئول عن مصنع عصائر الباشا ملك والده، وبحوزته 400 كرتونة عصائر كل واحدة بداخلها 38 كيسا بدون بيانات فى المحضر 1456 جنح قسم ثان طنطا، كما تم ضبط "السيد .ا.ع " – 50 سنة صاحب شركة لتجارة الجملة بشارع حلقة القطن – مقيم شارع إبراهيم الشال – ثان طنطا وبحوزته 486 عبوة "جبن، عصائر، صلصة" منتهية الصلاحية تحرر الحضر 1445 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2016 وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

كما ضبطت مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية عاطلين وبحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر و15 قطعة حشيش بقصد الاتجار ومبالغ مالية من متحصلات البيع.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوة المرافقة له من ضبط المتهمين "محمود.ج.م" – 34سنة عاطل مقيم قرية كفور بلشاى – مركز كفر الزيات وبحوزته 3 آلاف قرص مخدر ومبلغ 150 جنيها فى المحضر 1763 جنايات قسم أول طنطا، "محمد.س.م" – 23 سنة عاطل مقيم شارع نايف عماد – ثان طنطا وبحوزته 15 قطعة حشيش تزن 100 جرام بقصد الاتجار ومبلغ 80 جنيها تحرر المحضر 1462 جنايات قسم ثان طنطا لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.