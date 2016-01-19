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نائب «محضر الغش»: «مكنش معايا برشام.. والمحضر ملفق»

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نائب «محضر الغش»: «مكنش معايا برشام.. والمحضر ملفق» نائب «محضر الغش»: «مكنش معايا برشام.. والمحضر ملفق»

نفى محسن أحمد عبد الحميد حسن، عضو مجلس النواب عن دائرة طامية بالفيوم، تحرير محضر غش له أثناء أدائه امتحان مادة البنوك والنقود بنظام التعليم المفتوح في جامعة الفيوم، موضحا أن أحدا لم يجد معه أية أوراق غش في اللجنة “برشام”، وأتم امتحانه دون أزمات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الدكتور أحمد معوض، رئيس برنامج التعليم المفتوح، عرض عليه قبل بدء الامتحان تأديته في لجنة خاصة لكنه رفض، موضحا أن مراقبي اللجنة أرادوا إجراء تفتيش ذاتي لكل الطلاب الممتحنين إلا أنه رفض ولم يقبل بذلك.

وأكد أنه طالب بصفته البرلمانية بمنع إجراء التفتيش لكل الطلاب كونه غير جائز طالما لم يثبت أن هناك حالات غش، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن المحضر المحرر ضده إلا من خلال وسائل الإعلام، مضيفا: «ممكن المراقب أو رئيس البرنامج يكون لفق لي المحضر بوضع أوراق تثبت الغش»_ على حد قوله.

 

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