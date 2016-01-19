بالصور.. محافظ كفر الشيخ يناقش كيفية تجنب تكرار ظاهرة نفوق الأسماك

عقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بديوان عام المحافظة، لبحث تداعيات ظاهرة نفوق الأسماك بنهر النيل فرع رشيد بنطاق مركز فوة "موقع تنفيذ الحملة المشتركة بين محافظتى كفرالشيخ والبحيرة"، وذلك بحضور محمد الصيرة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مراكز ومدن "دسوق، فوة، مطوبس"، ووكلاء وزارات "الصحة، والطب البيطرى، والرى، والتموين"، ورؤساء قطاعات الثروة السمكية، وحماية النيل، والمسطحات المائية، ومياه الشرب والصرف الصحى، وعميد كلية علوم الثروة السمكية جامعة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن ظاهرة نفوق الأسماك بفرع رشيد فى نطاق مركز فوة ترجع إلى قيام أصحاب الأقفاص السمكية بـ"تغطيس" وغمر الأقفاص السمكية خلال الحملة الأخيرة تحت أعماق كبيرة، هربا من إزالتها بالحملة التى استمرت 3 أيام الأسبوع الماضى فى حملة مشتركة بين محافظتى كفرالشيخ والبحيرة لإزالة الأقفاص السمكية المنتشرة فى النيل التى تلوث المياه.

وأوضح أن ذلك تسبب فى نفوق الأسماك نتيجة الاختناق، خاصة نحن الآن فى توقيت بما يعرف بالسدة الشتوية، فور الانتهاء من الحملة قام أصحاب الأقفاص برفعها وترك الأسماك النافقة بنهر النيل.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذا يرجع إلى أن أسماك "السيلفر" النافقة حساسة جدا، بالإضافة إلى نقص الأكسجين فى الماء وارتفاع نسبة الأمونيا فى أعماق النهر، مشيرا إلى أنه تم انتشال الأسماك النافقة بنهر النيل بفوة وتم إرسالها للمدفن الصحى المخصص لهذا الغرض، طبقاً لاشتراطات صحية عالية، موضحاً أن زيادة درجة التلوث فى مياه نهر النيل بسبب ارتفاع نسبة الأمونيا ونقص الأكسجين المذاب فى مياه نهر النيل بفعل ووجود بعض المخلفات الناتجة عن الأقفاص السمكية بمجرى النهر، خاصة أن زيادة نسبة الأمونيا التى تتحول فى المياه إلى نتريت تؤدى إلى تكسير كرات الدم الحمراء فى الأسماك، وتؤدى إلى اختناق الأسماك ونفوقها على الفور وتلوث المياه.

وصرح محافظ كفر الشيخ، بأن فور بدء الأزمة قام بالاتصال بالدكتور حسام مغازى وزير الرى الذى قام بدوره بالتوجيه بفتح 10 بوابات بقناطر أدفينا لزيادة كميات المياه فى نهر النيل فرع رشيد لعمل غسيل لمجرى النهر لخفض نسبة التلوث فى مجرى النهر بسبب نفوق كميات من الأسماك، وأن مياه الشرب آمنة تماماً.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على مديرية التموين ومباحث التموين بعمل حملات على أسواق الأسماك، للتأكيد من وجود أسماك نافقة تطرح للبيع للمواطنين من عدمه، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة.

وكان محافظ كفرالشيخ، مع بداية الظاهرة قد شكل لجنة موسعة من "مديرية الصحة – الطب البيطرى – جهاز شئون البيئة ـ المسطحات المائية ــ الوحدات المحلية"، لمنع تسرب الأسماك إلى الأسواق، والرقابة الصارمة من مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطرى والثروة السمكية، للقيام بحملات تفتيشية على الأسواق المجاورة من ظهور نفوق الأسواق، لمنع تسربها، وبيعها للمواطنين.

وكلف المحافظ جهاز شئون البيئة باستمرار عمل مسح شامل لمنطقة نفوق الأسماك، بمشاركة لجان أخرى من وزارة الصحة وشركة مياه الشرب والمحافظة، للتأكد من صلاحية المياه للشرب، من خلال تحليل عينات المياه من مآخذ محطات مياه الشرب بمجرى النهر، لافتاً إلى أنه تجرى التحاليل كل ساعة، مؤكداً سلامة المياه المنتجة.

واتخذ محافظ كفرالشيخ عدة إجراءات وقائية لمنع تكرار ظاهرة نفوق الأسماك أهمها، عمل حملات إزالة الأقفاص السمكية ذات اليوم الواحد، واتخاذ التدابير اللازمة، لمنع زراعة الأقفاص السمكية فى المواسم الزراعية من كل عام خلال شهرى مارس وإبريل، بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، ومديرى أمن كفرالشيخ والبحيرة وجميع الأجهزة المعنية.

كما قال محافظ كفرالشيخ، إن الوقف والاستبعاد عن المحافظة هو مصير من يسمح بوضع قفص سمكى بالنهر وقد تصل العقوبة إلى الفصل من العمل، وأنه لن يسمح بوضع قفص سمكى واحد بالنيل مهما كانت النتائج، مشدداً على رؤساء مدن النيل بالمحافظة بعمل تقرير يومى عن الأقفاص السمكية، مع تحديد المسئوليات، بين جهات الاختصاص، على أن يقوم كل مسئول بدوره، مضيفا: "نحن على استعداد أن ندفن أنفسنا من أجل مياه النيل".



>