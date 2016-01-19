محافظ الأقصر يبحث استعدادات بطولة التايكوندو مارس المقبل

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع كل من فرج العمرى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، وأحمد سلطان المدير التنفيذى للاتحاد المصرى، والدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، لبحث الاستعدادات اللازمة لتنظيم البطولة الدولية للتايكوندو المقرر إقامتها فى الفترة من 4 إلى 6 مارس القادم.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن يشارك فى البطولة عدد من الدول العربية والأوروبية يمثلها 1500 لاعب ولاعبة.

الجدير بالذكر أن الأقصر تستضيف بطولة التايكوندو الدولية للمرة الثالثة بالصالة المغطاة بمركز طيبة شمال الأقصر.