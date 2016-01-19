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بالفيديو : شاهد ماذا يحدث للرجل اذا اكل 100 جرام فستق يوميا لمدة اسبوع !! فوائد مذهلة ورهيبة جدا

  • الصحة
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بالفيديو : شاهد ماذا يحدث للرجل اذا اكل 100 جرام فستق يوميا لمدة اسبوع !! فوائد مذهلة ورهيبة جدا بالفيديو : شاهد ماذا يحدث للرجل اذا اكل 100 جرام فستق يوميا لمدة اسبوع !! فوائد مذهلة ورهيبة جدا

مما لاشك فيه ان البندق والجوز واللوز يحظيان بالكثير من الشهرة عن الفستق الذى قد يبدو غير مشهور مثلهم . ولكن الفستق من المكسرات المحبوبة والتى تحمل العديد من الفوائد لجسم الانسان وتلك الفوائد التى ستذهلك بمجرد ان تعرفها والتى لم تكن تتوقعها من تلك الحبة الصغيرة .

يعتبر الفستق من المسليات كاللب والسودانى والكاجو ويفضله الكثيرون لمذاقه وطعمه الرائع ويفضله البعض مملح ايضا فهى اذواق لا شك فى ذلك . ومن الجدير بالذكر ان فوائد الفستق تكمن فى افادته الرهيبة للقلب والدم . فقد ذكرت دراسة مركز ستايل الامريكية للابحاث الطبية ان تناول الفستق متواصل لعدة اسبيع يقوم بخفض الكوليسترول الذى يؤذى القلب والشرايين بنسبة 20 % . ويقوم بتزويد الكوليسترول الجيد بنسبة 48 % .

وذكرت دراسة اخرى ان الفستق تناوله بالنسبة للرجال لمده اسبوع واحد 100 جرام يوميا ذلك ينمى القدرة الانجابية لديهم اكثر من غيرهم بالارقام والفحوصات الطبية بنسبة51 % بفضل الفستق . وقد اكدت الدراسة ان الفستق مفيد جدا للدم البشرى حيث يقوم بتنقيته بعض الشىء ويجبر الامعاء على عدم امتصاص الكوليسترول على جدرانها .

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