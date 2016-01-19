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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ميت كنانة ومحطة معالجة المياه

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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ميت كنانة ومحطة معالجة المياه بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ميت كنانة ومحطة معالجة المياه
تفقد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية مستشفى ميت كنانة بطوخ، والتقى الأطباء والممرضات والعاملين بالمستشفى، وطلب من وكيل وزارة الصحة سرعة توفير أخصائى باطنة وجراحة، ليكونا متواجدين بالمستشفى مرتين فى الأسبوع يتابعوا أحوال المرضى، وأن يتم عمل جدول ثابت لمواعيد للأطباء.

وأكد فرحات بأنه سيقوم بجولة مفاجئة على المستشفى لضبط الخدمة الصحية داخل المستشفى، مؤكدا: يتم توفير علاج اقتصادى بتذكرة 3 جنيهات للمواطن على أن تكون بعد الساعة 2 ظهرا، وذلك لخدمة أهالى المرضى وتوفير علاج مناسب لهم، وأكد أنه سيقوم بمفاجئة المستشفى مرة أخرى للتأكد من تنفيذ تعليماته.

كما تفقد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية خلال جولته بمدينة طوخ، بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية الإبيارى التابعة للوحدة المحلية بميت كنانة بمدينة طوخ، والتى يتم إنشاؤها حاليا، وسوف تخدم 8600 مواطن وتغذى قرية الإبيارى والقرى المجاورة لها، وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع إلى 90% حتى الآن، وتقوم القوات المسلحة بإنشائها وتبلغ طاقة هذه المحطة ألف متر مكعب يوميا والنسبة الباقية على التنفيذ 10% وهــــــى ( الكهروميكا) وهى عبارة عن الكهرباء التى تستخدم فى تشغيل المحطة، لذا أمر المحافظ بسرعة مخاطبة شركة الكهرباء لتقوم بسرعة توصيل الكهرباء المشغلة لكى تعمل المحطة فى أسرع وقت ممكن وتخدم أهالى المنطقة، كما تفقد محطة مياه طوخ الارتوازية والتى تستخدم الحديد والمنجنيز فى المعالجة ويبلغ إنتاجها اليومى 3500 متر مكعب وتخدم سكان مدينة طوخ المنشأة عام 2000.

والتقى اللواء الدكتور رضا فرحات خلال جولته التفقدية بطوخ اليوم، أهالى قرية عرب الغديرى، بحضور نواب البرلمان عن دائرة طوخ، واستمع إلى طلبات الأهالى إذ طالبوا المحافظ بزيادة مساحة الطريق الذى يربط بين ميت كنانة وعرب الغديرى، والذى يبلغ عرضه 6 أمتار، حيث إن هذا الطريق حيوى بالنسبة لهم وأيضا طالبوا بتوفير عدد من المعلمين بالمدارس، لأنها تعانى من نقص فى عدد المعلمين.

من جانبه وعد مصطفى مجاهد المدير التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ، الأهالى، بتحسين جودة المياه خلال شهرين وأن يتم تقسيط المياه على شهور.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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