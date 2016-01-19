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مدير أمن الغربية يفتتح منفذ "أمان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى طنطا

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مدير أمن الغربية يفتتح منفذ "أمان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى طنطا مدير أمن الغربية يفتتح منفذ "أمان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى طنطا
افتتح اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، يرافقه العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث بالغربية، منفذ "أمان" التابع لوزارة الداخلية بمدينة طنطا، وذلك لعرض السلع الغذائية للبيع للمواطنين بأسعار أقل عن مثيلتها فى الأسواق، تخفيفا عن كاهل المواطن البسيط، وتقابل مدير الأمن مع المواطنين لاستبيان جودة الخدمات والمنتجات التى تقدم بالمنافذ والأسعار، ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية لفتح ذلك المنفذ وطالبــــــوا بمزيد من السلع المعروضـة لجــودة الصنف وانخفاض الأسعار.

يأتى ذلك إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وسياسة وزارة الداخلية ببذل الجهود لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ورفع المغالاة فى الأسعار الغذائية.

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مصر 365

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