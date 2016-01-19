تعرف على ماذا يفعل كوب من الزنجبيل و الليمون في جسم الإنسان

الكثير من المزروعات والأعشاب تساعد في علاج الأمراض في جسم الإنسان ولها قدره هائله علي علاج الجراثيم في الجسم وكذلك تنقية دم الإنسان فالشوفان تعمل علي تنقية الدم من البكتريا الموجوده به وكذلك تجديد الدم في جسم الإنسان وكذلك الألبان التي تعمل علي تزويد جسم الأنسان بالحديد وإعطاء الكالسيوم لجسم الإنسان والأعشاب التي تعمل علي أشياء كثيره مثل الشاي الأخضر الذي يساعد أصحاب الأوزان الكبيره في فقد الوزن الزائد .وكذلك خلط بعض المواد او العصائر مع بعضها له قدره هائله علي علاج الجسم وتخليصه من الأمراض فهل تعرف ماذا يفعل كوب من الزنجبيل والقرفه في جسم الإنسان ؟

حيث يحتوي هذا المشروب علي جميع المكونات الغذائيه الصحيه وكذلك لديه طعم متميز وبه العديد من الفيتامينات والكالسيوم .احضر جزر وتفاح وليمون مقع شرائح وجنزبيل ومكعبان من الثلج .ونقوم بخلط جميع هذه المكونات في الخلاط بإستثناء الثلج نضعه في كوب فارغ ونضع عليه المواد بعد خلطها ونقوم بتناوله قبل النوم حيث يساعد هذا الخليط في علاج انخفاض ضغط الدم في جسا الإنسان بسبب إحتوائه علي البوتاسيوم ويساعد في المحافظه علي العظام في جسم الأنسان وكذلك تقويه الجهاز العصبي ويقوم بتنقية الجسم من السموم الموجوده به وتنظيف المعده من الفضلات ويساعد في زيادة معدل حرق الدهون في الجسم

شبكةعيونالإخبارية

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