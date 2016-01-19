أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - ماذا سيضيف موهبة أياكس إلى ميلان في حال انتقاله

Google+ Print
تقرير في الجول - ماذا سيضيف موهبة أياكس إلى ميلان في حال انتقاله تقرير في الجول - ماذا سيضيف موهبة أياكس إلى ميلان في حال انتقاله

شارك وليد سليمان وحسام عاشور ثنائي الأهلي في مران الفريق الاستشفائي الجمعة بفندق إقامة البعثة في الإسكندرية.

وسيتحدد موقف اللاعبين السبت من المشاركة ضد المقاولون العرب الأحد في الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

ويعاني وليد من تورم في الكاحل قد يبعده عن مواجهة ذئاب الجبل أما عاشور فدرجة حرارته مرتفعة بسبب نزلة برد حادة.

وشارك اللاعبون الأساسيون في المران الاستشفائي بينما خضع الباقي للتدريبات في الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

ولم يشارك المهاجم أحمد عبد الظاهر في المران بسبب آلام الظهر فيما انضم حسام غالي بعد يومين راحة حصل عليهما من الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع