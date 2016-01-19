تقرير في الجول - ماذا سيضيف موهبة أياكس إلى ميلان في حال انتقاله

شارك وليد سليمان وحسام عاشور ثنائي الأهلي في مران الفريق الاستشفائي الجمعة بفندق إقامة البعثة في الإسكندرية.

وسيتحدد موقف اللاعبين السبت من المشاركة ضد المقاولون العرب الأحد في الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

ويعاني وليد من تورم في الكاحل قد يبعده عن مواجهة ذئاب الجبل أما عاشور فدرجة حرارته مرتفعة بسبب نزلة برد حادة.

وشارك اللاعبون الأساسيون في المران الاستشفائي بينما خضع الباقي للتدريبات في الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

ولم يشارك المهاجم أحمد عبد الظاهر في المران بسبب آلام الظهر فيما انضم حسام غالي بعد يومين راحة حصل عليهما من الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو.