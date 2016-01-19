راؤول يفكر في تدريب ريال مدريد يوما ما

(إفي): كشف الإسباني راؤول جونزاليس لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق عن خططه المستقبلية كمدرب بعد اعتزاله لعب كرة القدم.

وقال جونزاليس "إذا كانت لدي رغبة في التدريب فالأمر يتعلق باتخاذ القرار يوما ما، أن أقوم بهذه الخطوة. فبمجرد أن أرى أنني أريد التدريب سأفعل ذلك، سوف اختار فريقا كي اختبر القدرات التي امتلكها".

وأوضح "حال شعرت أنني اتمتع بالإمكانيات والاستعدادات فلن يهمني شيء، مررت بمخاطرات كثيرة على مدار حياتي وإذا كان يتعين علي اختيار ذلك سأفعل. لكن في هذه اللحظة اعتقد أنه يجب أن أسلك طريقا آخرا. ريال مدريد سيكون بيتي دائما وربما أقدم المساعدة يوما ما"، في إشارة إلى احتمالات تدريبه للفريق الملكي.

كما تحدث راؤول خلال مقابلة مع برنامج (اللارجيرو) الإذاعي حول منصبه في الدوري الأمريكي، حيث أكد "أنا فخور بكوني جزء من عائلة الدوري الأمريكي في دولة تنمو فيها كرة القدم بسرعة كبيرة".

وعاد أسطورة الريال للاعتراف بأن فريقه السابق موجود في عقله دائما، مؤكدا "إذا عملت من أجل فريق فإن الخيار الأول سيكون ريال مدريد لكن لا يمكن لأي مدريدي أن يتعرض للضغط لأنه يعمل حول العالم مثلما هو الحال في الدوري الأمريكي. أود أن أمثل كافة الفرق الإسبانية وسأفعل ذلك بكل تصميم وأمنح اهتمامي لكل الفرق".

وتابع "لطالما فتح الريال أبوابه أمامي. أحظى بعلاقة طيبة مع الرئيس والأشخاص الذين يعملون هناك. من اتخذ قرار التواجد في نيويورك هو أنا لأنني اعتقد أن هذا أفضل على المستوى الأسري وكذلك للمشروع. ستكون هناك لحظة للعودة إلى ريال مدريد".

أما مرحلته الأخيرة مع الميرينجي كلاعب، فأوضح راؤول "يجب على المرء أن يعي أين هو وخلال أعوامي الأخيرة في الريال لعبت 10 أو 15 مباراة، لكن هذا هو قانون الحياة. يرغب المرء في المشاركة لكن كي تبقى في الريال يجب أن تكون مستعدا".

وأضاف "تطورت في ريال مدريد كلاعب وشخص، أنا ممتن لذلك. شعرت بالرفقة مع الناس في البرنابيو كل مرة كنت أطأ فيها أرضية الملعب. حظيت بالاحترام في جميع ملاعب إسبانيا تقريبا، لم يسبق وعانيت مشكلة ما. يمكنني أن أشعر بالغبطة".

وعن رؤيته للفريق مع وصول مدربه الجديد زين الدين زيدان، أبرز راؤول "حينما يتغير المدرب فإن ذلك يحدث نتيجة أن الأمور لم تسر على ما يرام، لكن مع زيدان اعتقد أن الفريق سيتمتع بفرص أكثر في التطلع نحو تحقيق شيء طيب في الليجا ودوري الأبطال".

واستطرد "زيدان كان بجوار أنشيلوتي، يعرف هذه المجموعة وكان فرصة رائعة لبث الروح في أوصال الفريق. لست ملما بالظروف تماما لكن يبدو أن الجميع سعداء عقب آخر مباراتين، يفعلون أشياء لم يقدموها خلال الأسابيع أو الأشهر الماضية".