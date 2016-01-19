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تقرير في الجول – هل يعيد أليساندريا موسمه التاريخي ويقصي ميلان من الكأس؟

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تقرير في الجول – هل يعيد أليساندريا موسمه التاريخي ويقصي ميلان من الكأس؟ تقرير في الجول – هل يعيد أليساندريا موسمه التاريخي ويقصي ميلان من الكأس؟

يلتقي الهلال مع النصر في الديربي، وإذا حاولنا المقارنة بين الفريقين، فيجب أن نتحدث عن الثنائي المحترف، إدواردو في الزعيم، وأدريان مع العالمي.

كارلوس إدواردو

يلعب كارلوس إدواردو في مركز الهجوم، إنه أفضل لاعب في صفوف الهلال لهذا الموسم، ويحقق أفضل أداء ممكن في دوري جميل، خصوصا أنه يلعب في مركزين وليس مركز واحد، المهاجم الصريح وصانع اللعب في الوسط.

إدواردو هو الكل في الكل بتشكيلة دونيس، يسجل الأهداف، يصنع الفرص، يقوم بتصويب ضربات الجزاء، ويعود لمساندة لاعبي الارتكاز، لذلك يعتبر المحترف هو النجم الأميز قبل ديربي الرياض.

أدريان

عاد أدريان مييرجيفسكي في الوقت المناسب، المحترف البولندي قطعة رئيسية في تكتيك النصر، لأنه أكثر لاعبي الفريق نجاعة، بمعنى تميزه في هز شباك المنافسين، وصناعة الأهداف إلى لاعبي الهجوم.

أدريان هو لاعب الوسط الحر، جناح على الرواق، وصانع لعب في العمق، مع إمكانية التحول إلى منطقة الجزاء، لكي يصبح مهاجم آخر بجوار السهلاوي.

أرقام مبهرة

سجل كارلوس إدواردو 9 أهداف هذا الموسم في الدوري، بينما اكتفى أدريان بالرقم 5، مع التساوي في صناعة الأهداف برصيد هدفين لكل لاعب، لذلك ساهم الثنائي في معظم أهداف الهلال والنصر.

يصنع النجمان فرص عديدة للمهاجمين، ويدور جزء كبير من الديربي بين أقدام هذا الثنائي المبدع، ولمن ستكون له الغلبة، سينعكس بالإيجاب على الهلال أو النصر.

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