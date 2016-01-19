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رحلات عائلية لمنطقة سهل بركة تنظمها محافظة الوادي الجديد‎

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رحلات عائلية لمنطقة سهل بركة تنظمها محافظة الوادي الجديد‎ رحلات عائلية لمنطقة سهل بركة تنظمها محافظة الوادي الجديد‎

 

منطقة سهل بركة – أرشيفية

تنظم محافظة الوادي الجديد، يوم الخميس المقبل، أولى الرحلات العائلية والأسرية لأبناء المحافظة لمنطقة سهل بركة بمركز الفرافرة؛ لمتابعة مشروع المليون ونصف مليون فدان.

وقال  اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، إن الرحلات خاصة بالأسر والعائلات فقط، وسيتم الحجز والاستفسار من خلال مركز الخارجة لابناء مركزي “الخارجة وباريس” ومركز الداخلة لأبناء مركزي “الداخلة – بلاط”،

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم رحلة ثالثة للطلاب، الخميس بعد القادم لزيارة المشروع  أن تلك الرحلات تأتي ردًا على المشككين بالمشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان، فضلًا عن تقديم الدعم للعاملين وأفراد القوات المسلحة بالمشروع.

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