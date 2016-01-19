استنفار أمني في الأقصر استعدادًا لزيارة الرئيس السيسي ونظيره الصيني‎

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر حالة الاستنفار الأمني استعدادًَا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني يوم الخميس المقبل، لتدشين فعاليات عام الثقافة المصري الصيني من معبد الأقصر الفرعوني.

​​وأغلقت الأجهزة الأمنية مساء اليوم الثلاثاء، طريق كورنيش النيل والطريق الموازي له وحولت حركة المرور لمسارات بديلة وشهدت شوارع المحافظة المختلفة دوريات أمنية وانتشار موسع لرجال الأمن تحسبًا لأية طوارئ.

ورفعت مديرية أمن الأقصر، حالة التأهب في صفوف الضباط والأفراد والجنود ووضعت خطة أمنية محكمة لتأمين الزيارة، وشملت الخطة الأمنية تكثيف التواجد الأمني حول المناطق الأثرية والسياحية والفنادق وفي محيط المطار الدولي وتفتيش كل السيارات وفحص هويات كل القادمين والمغادرين منعًا لدخول أي عناصر تخريبية إلى أراضي المحافظة. وتضمنت الإجراءات تكثيف التواجد الأمني في المناطق السياحية، ونشرعدة أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق الداخلية والخارجية، وتم الدفع ببعض الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات لضبط أي سيارة مفخخة​.

في سياق متصل التقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، بالوفد الأمني التابع لمؤسسة الرئاسة الصينية لبحث الاستعدادات الأمنية للزيارة المرتقبة.