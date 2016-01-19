أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

استنفار أمني في الأقصر استعدادًا لزيارة الرئيس السيسي ونظيره الصيني‎

Google+ Print
استنفار أمني في الأقصر استعدادًا لزيارة الرئيس السيسي ونظيره الصيني‎ استنفار أمني في الأقصر استعدادًا لزيارة الرئيس السيسي ونظيره الصيني‎

مديرية أمن الأقصر – أرشيفية

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر حالة الاستنفار الأمني استعدادًَا لزيارة الرئيس عبدالفتاح ونظيره الصيني يوم الخميس المقبل، لتدشين فعاليات عام الثقافة المصري الصيني من معبد الأقصر الفرعوني.

​​وأغلقت الأجهزة الأمنية مساء اليوم الثلاثاء، طريق كورنيش النيل والطريق الموازي له وحولت حركة المرور لمسارات بديلة وشهدت شوارع المحافظة المختلفة دوريات أمنية وانتشار موسع لرجال الأمن تحسبًا لأية طوارئ.

ورفعت مديرية أمن الأقصر، حالة التأهب في صفوف الضباط والأفراد والجنود ووضعت خطة أمنية محكمة لتأمين الزيارة، وشملت الخطة الأمنية تكثيف التواجد الأمني حول المناطق الأثرية والسياحية والفنادق وفي محيط المطار الدولي وتفتيش كل السيارات وفحص هويات كل القادمين والمغادرين منعًا لدخول أي عناصر تخريبية إلى أراضي المحافظة.  وتضمنت الإجراءات تكثيف التواجد الأمني في المناطق السياحية، ونشرعدة أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق الداخلية والخارجية، وتم الدفع ببعض الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات لضبط أي سيارة مفخخة​.

في سياق متصل التقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، بالوفد الأمني التابع لمؤسسة الرئاسة الصينية لبحث الاستعدادات الأمنية للزيارة المرتقبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

الأخبار - السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية»