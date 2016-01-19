رحيل بيسيرو – إسلام الشاطر: قرار جيد ولكن.. وتجربة زيزو مثل زيدان

"قرار جيد ولكن التوقيت خاطئ" هكذا تحدث إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق عن رحيل المدير الفني للفريق جوزيه بيسيرو.

وكان الأهلي قد وافق على فسخ على تعاقده مع بيسيرو بناء على طلب المدرب البرتغالي بسبب عدم قدرته على تحمل الانتقادات التي يتعرض لها (طالع التفاصيل).

وتحدث إسلام الشاطر لـFilGoal.com قائلا:"تغيير المدرب كان من المفترض أن يكون بعد الجولة الثامنة والتاسعة، بالنسبي لي القرار جيد لكن جاء متأخرا".

وواصل لاعب الأهلي السابق"بيسيرو حصل على فرصة أطول من اللازم، هو لم يجيد إلا في مباراتين فقط، ولقاء الداخلية الأخير ارتكب فيه العديد من الأخطاء".

وتابع"بشكل عام هو لم يكن على المستوى الذي نتمناه، والأهلي لن يتأثر برحيله، لذلك كان من المفترض رحيله أثناء فترة التوقف".

وأكمل"أفضل شيء حدث هو قدوم زيزو فهو أدرى واحد بكل أحوال الفريق حاليا".

وبسؤاله عن إذا ما كان قدوم زيزو وتبديل التفكير بين المدربين سيجعل الأهلي في أزمة

أجاب"لا أعتقد، ولنا في تجربة زين الدين زيدان مع ريال مدريد مثالا فقد فاز في أول مباراة له بنتيجة كبيرة".

المدرب القادم

وعن المدرب القادم رشح الشاطر حسام البدري المدير الفني السابق للفريق للعودة لتولي المسؤولية مرة أخرى.

وتابع"أثق في قدرات حسام البدري فهو مدرب كفء ولديه وعي فني وتنظيمي كبير للغاية".

وأتم"المدرب المصري أفضل حاليا للأهلي بدلا من الأجنبي الذي سيأتي ويقوم بتجربة العديد من الأشياء حتى يستقر على فكر معين وعامل الوقت ليس في صالح الأهلي".