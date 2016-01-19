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خبر في الجول – البدري يفضل الأهلي على 6 عروض.. وطاهر يؤيد رينار

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خبر في الجول – البدري يفضل الأهلي على 6 عروض.. وطاهر يؤيد رينار خبر في الجول – البدري يفضل الأهلي على 6 عروض.. وطاهر يؤيد رينار

بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو عن تدريب الأهلي دخل الفريق الأحمر في رحلة جديدة للبحث عن مدير فني جديد يقود القلعة الحمراء.

بيسيرو الذي تولى مسؤولية الأهلي قبل 3 أشهر فقط نال خلالها العديد من الانتقادات بسبب المستوى المتوسط.

لكن اتفق الأهلي وبيسرو على فسخ تعاقدهما بعد أن طلب المدرب البرتغالي الرحيل ليلاقي طلبه موافقة من النادي الأحمر بسبب سوء النتائج والأداء.

وعلم FilGoal.com أن حسام البدري يفاضل بين 6 عروض جاءت له حتى الآن إلا إنه يفضل الأهلي على هذه العروض.

لكن الأهلي لم يخاطب حسام البدري رسميا حتى الآن لتولي مسؤولية تدريبه في ولاية ثالثة لمدرب الأوليمبي السابق.

زيزو: لم نتدخل فنيا في عمل بيسيرو.. ولم نطرح اسم البدري في وجوده

من ناحية أخرى فإن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي يفضل الفرنسي هارفي رينار المدير الفني السابق لكوت ديفوار بشكل شخصي.

وتأتي أسباب تفضيل طاهر لخيار رينار نظرا لكونه أفضل مدرب في إفريقيا وواحد من أفضل الأسماء على الساحة وبالتالي قد يبعده عن الانتقادات بعد الاختيارات الأخيرة لمدربي الفريق.

رينار لـ في الجول: لو عرض علي الأهلي تدريبه سأفكر "بقوة"

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