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خبر في الجول - جوزيه وحسام البدري أبرز ما يستعرضه مجلس الأهلي في اجتماعه

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خبر في الجول - جوزيه وحسام البدري أبرز ما يستعرضه مجلس الأهلي في اجتماعه خبر في الجول - جوزيه وحسام البدري أبرز ما يستعرضه مجلس الأهلي في اجتماعه

لم يستقر الأهلي حتى الآن على المرشحين لخلافة البرتغالي جوزيه بيسيرو في تدريب الفريق حتى الآن إلا إن اجتماع مجلس الإدارة اليوم قد يحسم الاتجاه المقبل.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة الأهلي يحضره المسؤولون عن قطاع الكرة سيتم طرح فيه بعض الأسماء المرشحة دون اتخاذ القرار حاليا.

وعلم FilGoal.com أن الأسماء التي سيتم طرحها هما البرتغالي مانويل جوزيه وحسام البدري واللذان سبق وأن توليا منصب المدير الفني للأهلي أكثر من مرة.

كما سيتم أيضا طرح اسم ثالث لكن لم يستقر عليه، والذي ربما يكون الفرنسي هارفي رينار الذي يفضله طاهر بشكل شخصي.

الأهلي كان قد أنهى ارتباطه بالبرتغالي بيسيرو بعد أن قرر الأخير الرحيل عن الفريق وهو الذي قوبل بالترحيب من مجلس إدارة القلعة الحمراء بسبب سوء النتائج وتواضع الأداء.

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