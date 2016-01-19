سموحة يعود للانتصارات بإسقاط الاتحاد بثنائية

عاد سموحة لطريق الانتصارات مرة أخرى بعد غياب بعدما تغلب على ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما.

وواجه سموحة منافسه الاتحاد بملعب الإسكندرية في إطار الجولة الـ15 من الدوري المصري.

واستطاع سموحة أن يحقق فوزه الأول في الدوري منذ ست مباريات حيث يعود آخر انتصار له في الجولة التاسعة على حساب أسوان، ومنذ ذلك الحين وهو يتعادل فقط.

فيما فشل الاتحاد في معرفة طريقا للفوز للمباراة الثالثة على التوالي حيث تعادل في آخر مباراتين وهُزم أمام سموحة.

افتتح حسام باولو أهداف المباراة في الدقيقة 62 بعدما تباطأ مدافع الاتحاد في تشتيت الكرة وقطعها مهاجم سموحة منه وسدد كرة ساقطة من أعلى حارس مرمى الاتحاد محمود السيد لتسكن الشباك.

وأضاف أحمد شكري الهدف الثاني بعد متابعته لتصدي حارس الاتحاد لتسديدة ليسجلها في الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 23 نقطة يحتل بهم المركز السادس، فيما يأتي الاتحاد ثامنا برصيد 22 نقطة.