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رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية يجتمعون بـ"الصحفيين" لبحث أزمتهم مع "النواب"

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رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية يجتمعون بـ"الصحفيين" لبحث أزمتهم مع "النواب" رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية يجتمعون بـ"الصحفيين" لبحث أزمتهم مع "النواب"
يعقد عدد من رؤساء تحرير وقيادات المواقع والبوابات الإلكترونية، اجتماعا طارئا لهم، مساء غد، الأربعاء بنقابة الصحفيين، لبحث أزمة قرار إدارة الصحافة بمجلس النواب بمنع أعضاء نقابة الصحفيين المحررين البرلمانيين بها، من دخول مجلس النواب .

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذى دعت إليه قيادات البوابات الإلكترونية فى المؤسسات الصحفية القومية، القرار الذى اتخذته إدارة الصحافة والإعلام بمجلس النواب بمنع المحررين البرلمانيين من أعضاء نقابة الصحفيين من القيام بدورهم فى تغطية فعاليات مجلس النواب، وبحث سبل التصعيد ضد القرار الذى يخالف نصوص الدستور المصرى.

ويشارك فى الاجتماع قيادات البوابات بالأهرام وروزاليوسف وأخبار اليوم والوفد وقيادات المواقع الالكترونية الحزبية والخاصة.

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مصر 365

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