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محاكمة موظف انتهك خصوصية ميسي في دبي

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محاكمة موظف انتهك خصوصية ميسي في دبي محاكمة موظف انتهك خصوصية ميسي في دبي

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنح، اليوم موظفاً عاماً  في مطار دبي الدولي بتهمة الاعتداء على خصوصية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني لدى زيارته الأخيرة للإمارة للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي العاشر،  من خلال تصوير جواز سفره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة.

وبيّنت النيابة في أمر الاحالة أن الموظف نشر تلك الصورة على موقع "السناب شات" معلقاً عليها  "عندنا بدبي، شسوي أحرق جوازه ولا أهدده ولا خلاص روح روح"، موضحة أن قانون العقوبات الاتحادي يجّرم مثل هذه الأفعال التي تعتبر تعدياً على خصوصية الغير.
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