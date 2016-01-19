أمين شرطة وزوجته يستدرجان صاحب شقة ويغويانه بممارسة الجنس لقتله بإمبابة

تباشر نيابة حوداث شمال الجيزة برئاسة المستشار بدر مروان مدير النيابة التحقيق مع أمين شرطة وزوجته لاتهامهم بقتل تاجر وتقطيع جثته بإمبابة بسبب خلافات على شقة سكنية بإمبابة.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول "وائل" أمين شرطة اتفق مع زوجته المتهمة الثانية "حنان" على أن تقوم الزوجة باستدراج المجنى عليه لشقة سكنية تابعة لهم بمنطقة إمبابة بعد إغوائه لممارسة الجنس معها على أن يقتحم الزوج الشقة ويتخلص من المجنى عليه.

فى الموعد المحدد توجه التاجر للمكان المتفق عليه لممارسة الجنس مع زوجة أمين الشرطة وأثناء ذلك اقتحم المتهم الشقة، كما خطط مسبقا وصوب 3 طلقات نارية للمجنى عليه حتى أرداه قتيلا، وقطع جثة المجنى عليه لأجزاء وقام بإخفائها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم "وائل" استولى على سيارة المجنى عليه، وقام بإخفائها فى منطقة مهجورة، وكان ذلك بداية سقوطه هو وزوجته، حيث عثر رجال الإدارة العامة للمرور على السيارة، وبالكشف عنها تبين لهم هوية مالكها "التاجر" وبالتحرى عنه تبين أنه مختفى منذ فترة.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن آخر من تواصل مع التاجر هما أمين الشرطة وزوجته، وتبين أن هناك خلافات بينهم على شقة سكنية استأجروها من المجنى عليه الذى رفض تحويل عقدها من مؤقت لدائم فتخلصا منه، وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما.