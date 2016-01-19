البرلمان يوافق على 7 قوانين و38 اتفاقية بترول فى 60 دقيقة

وافق مجلس النواب خلال 58 دقيقة من جلسته المسائية على سبعة قرارات بقوانين تتعلق بمنح العاملين علاوة خاصة، وتعديل قانون المناقصات وزيادة المعاشات وتعديل قانون الطفل ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما وافق على على 38 قرارا بقانون تتعلق باتفاقيات بترول فى دقيقتين، حيث أخذ رأى المجلس مرة واحدة وفى تصويت واحد على الاتفاقيات.

وكانت القوانين هى:

>القرار بقانون رقم 42 لسنة 2014، بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، وصوت بالموافقة على القرار بقانون 316 عضو، ورفضه 5 نواب، من مجموع 321 عضو بالجلسة.

كما وافق على القرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 48 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998، صوت بالموافقة على القرار بقانون عدد 356 عضوا، ورفضه 9.

ووافق على القرار بالقانون رقم 197 لسنة 2014 بزيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%.

وجاءت الموافقة بإجمالى 368 صوتا مقابل رفض 4.

>ووافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بموافقة 353، ورفضه 7 وامتنع 2، من إجمالى 362.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بـ313 عضوا، ورفض 42، وامتنع 4 أعضاء، من إجمالى 359 عضوا.

واعتمد مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بـ320 عضوا، ورفضه 13، وامتنع 3.

وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى وافق عليه 313 عضوا، ورفض 42، وامتنع 4 أعضاء، من إجمالى 359 عضوا.

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