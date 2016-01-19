الجمعة.. غسان اليوسف ودينا عبد الحميد يعزفان أشهر أعمالهم بالأوبرا

يقدم ثنائي العود المصرية دينا عبد الحميد والسوري غسان اليوسف، مجموعة من أشهر مؤلفاتهما تحت عنوان ”على ضفاف النيل”، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 22 يناير الجاري على المسرح الصغير.

ويتشارك الثنائي في العزف على آلة عود واحدة ويقدمان مجموعة جديدة من مؤلفاتهما الخاصة منها على ضفاف النيل لـ غسان اليوسف، ميرامار لـ دينا عبد الحميد، بالإضافة إلى باقة متنوعة من التراث المصري والسوري، كما يشارك في الحفل مجموعة من الأطفال يؤدون مقطوعة ياورد على فل وياسمين للشيخ سيد درويش بطريقة مبتكرة درستها لهم الفنانة دينا عبد الحميد.

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي ، شاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان “المغرب”، معهد الموسيقى باسطانبول ” تركيا” ، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية، أقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.