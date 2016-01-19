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الشاعر محمد حسين يصدر " قواعد للإقلاع عن الاشتياق " بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

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الشاعر محمد حسين يصدر " قواعد للإقلاع عن الاشتياق " بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 الشاعر محمد حسين يصدر " قواعد للإقلاع عن الاشتياق " بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

أسماء بركة 

صُدر ديوان "قواعد للإقلاع عن الاشتياق" للشاعر محمد حسين  عن دار " فصلة " للنشر والتوزيع والذى سيتواجد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 فى دورته الـ 47 والذى سيبدأ يوم 27 يناير الجارى ويستمر حتى يوم 10 فبراير المقبل ، وتقدم دار فصلة في أول مشاركتها في معرض الكتاب أول أعمال "محمد حسين" ، والديوان يتضمن مجموعة من القصائد العامية مختلفة موضوعاتها فمنها "الشراع" و "رحال" و "غيرة العاشقين" وينهيها الشاعر بقواعد للإقلاع عن الاشتياق . حالات العشق القصوى استثنائية وغير مثبتة.
 

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