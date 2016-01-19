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استشارى مخ وأعصاب: "الطب عن بعد" خدمة للمرضى وتعليم للأطباء

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استشارى مخ وأعصاب: "الطب عن بعد" خدمة للمرضى وتعليم للأطباء استشارى مخ وأعصاب: "الطب عن بعد" خدمة للمرضى وتعليم للأطباء
خلال المؤتمر العربى الأول للطب عن بعد فى مجال المخ والأعصاب، المنعقد حاليا بجامعة الدول العربية، أكد الدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ طب المخ والأعصاب رئيس وحدة التصلب جامعة عين شمس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر هو النواة الأولى لتفعيل خدمة الطب عن بعد فى وتفعيله فى نفس الوقت فى الدول الأفريقية، مؤكدا أهمية ذلك حيث يمكن الفرد من التواصل مع الأطباء فى جميع أنحاء مصر، وعرض الأشعة والتحاليل على الطبيب مع نقل الشكوى لمساعدتك دون أن تذهب إليه وتقطع المسافات الطويلة، ويتم ذلك على المستوى الإقليمى والدولى.

ويضيف: لا يحتاج تطبيق الطب عن بعد فى مصر سوى إنترنت قوى لاستخدام البرامج التكنولوجيا المتعددة فى التواصل بين الحالة والطبيب أو الطبيب ونظيره فى تخصصه، أو تخصصات أخرى لأخذ المشورة منه.

ويتابع أن هذه الخدمة أكثر سرعة وأمانا لإنقاذ المريض وتبادل الخبرات بين الأطباء دون تكاليف، حيث تم رصد تكلفة مبدئية لتفعيل هذه الخدمة 10 آلاف جنيه فى السنة، وهى تكلفة قليلة مقارنة بالتكاليف التى تدفعها الدول الأوروبية لتحقيق خدمات طبية كثيرة لإنقاذ المرضى عن طريق استخدام الأجهزة التكنولوجية المتقدمة، للتقريب بين الحالة المرضية والطبيب المعالج.

وأضاف زكريا: "يسعى المؤتمر إلى الخروج بمبادرة تجمع الدول العربية والأفريقية فى تواصل إلكترونية واحدة تستخدم فى علاج المرضى وتعليم الأطباء المختصين فى مجال المخ والأعصاب، وللتواصل مع الأطباء المعالجين فى مختلف المناطق والمدن ومدهم بالاستشارات المختلفة فى المجال، علاوة على توفير منح دراسية فى الداخل والخارج لتوطين هذا التخصص فى كل الدول المشاركة فى المؤتمر.

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مصر 365

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