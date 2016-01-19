الديلى ميل: 25% من مستخدمى الهواتف الذكية يعزفون عن ممارسة الجنس

كشفت دراسة علمية حديثة أن حوالى 10 ملايين من البالغين يقضون أكثر من 7 ساعات فى اليوم فى استخدام المحمول الذكية، وهذا يعرض صحتهم للخطر ويدمر حياتهم الجنسية.

وأوضح الباحثون أن استخدام مواقع ووسائل التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر والواتس آب يمكن أن يزيد من استخدام الهواتف المحمولة والتابلت واللاب توب، لافتين إلى أن استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة يمكن أن يؤدى إلى آلام الظهر وهشاشة العظام والاكتئاب.

وأوضحت الدراسة أن الفئة العمرية من 18- 24 سنة يستخدمون الهواتف المحمولة لأكثر من خمس ساعات فى اليوم، وهذا يعرضهم لانحناء الظهر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات اكثر من 2000 شخص، ووجدوا أن 27% من الذين شملهم الاستطلاع قد زاروا طبيبا مختصا مثل أخصائى العلاج الطبيعى، وكانوا يشتكون من وجود ألم فى الظهر، و25% يتجنبون ممارسة الجنس، و31% بحاجة إلى أخذ إجازة من العمل و42% لم يتمكنوا من القيام بالأعمال المنزلية، 33% يعانون من الشعور بالتوتر، و32% وينتهى بهم المطاف إلى البكاء من شدة الألم.

وأضاف الباحثون أن الاستخدام المفرط للهاتف المحمول لأكثر من ساعة يومياً يسبب تسوس الأسنان، حيث إنه يقلل بشكل ملحوظ من الإنتاج الطبيعى للعاب، وهذا يخفض بروتين الألبومين المعروف أنه يحمى من تسوس الأسنان وإنزيم الأميليز الذى يحارب البكتيريا الضارة فى الفم.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل"، وذلك فى التاسع عشر من شهر يناير الجارى.