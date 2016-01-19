أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الديلى ميل: 25% من مستخدمى الهواتف الذكية يعزفون عن ممارسة الجنس

Google+ Print
الديلى ميل: 25% من مستخدمى الهواتف الذكية يعزفون عن ممارسة الجنس الديلى ميل: 25% من مستخدمى الهواتف الذكية يعزفون عن ممارسة الجنس
كشفت دراسة علمية حديثة أن حوالى 10 ملايين من البالغين يقضون أكثر من 7 ساعات فى اليوم فى استخدام المحمول الذكية، وهذا يعرض صحتهم للخطر ويدمر حياتهم الجنسية.

وأوضح الباحثون أن استخدام مواقع ووسائل التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر والواتس آب يمكن أن يزيد من استخدام الهواتف المحمولة والتابلت واللاب توب، لافتين إلى أن استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة يمكن أن يؤدى إلى آلام الظهر وهشاشة العظام والاكتئاب.

وأوضحت الدراسة أن الفئة العمرية من 18- 24 سنة يستخدمون الهواتف المحمولة لأكثر من خمس ساعات فى اليوم، وهذا يعرضهم لانحناء الظهر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات اكثر من 2000 شخص، ووجدوا أن 27% من الذين شملهم الاستطلاع قد زاروا طبيبا مختصا مثل أخصائى العلاج الطبيعى، وكانوا يشتكون من وجود ألم فى الظهر، و25% يتجنبون ممارسة الجنس، و31% بحاجة إلى أخذ إجازة من العمل و42% لم يتمكنوا من القيام بالأعمال المنزلية، 33% يعانون من الشعور بالتوتر، و32% وينتهى بهم المطاف إلى البكاء من شدة الألم.

وأضاف الباحثون أن الاستخدام المفرط للهاتف المحمول لأكثر من ساعة يومياً يسبب تسوس الأسنان، حيث إنه يقلل بشكل ملحوظ من الإنتاج الطبيعى للعاب، وهذا يخفض بروتين الألبومين المعروف أنه يحمى من تسوس الأسنان وإنزيم الأميليز الذى يحارب البكتيريا الضارة فى الفم.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل"، وذلك فى التاسع عشر من شهر يناير الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365