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للوقاية من التسوس.. تعرف على الطرق الصحية لغسيل الأسنان

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للوقاية من التسوس.. تعرف على الطرق الصحية لغسيل الأسنان للوقاية من التسوس.. تعرف على الطرق الصحية لغسيل الأسنان
تسوس الأسنان أحد المشاكل التى تتعلق بصحة الفم، كما يتسبب تسوس الأسنان فى حدوث مشاكل صحية كثيرة مثل الشعور بالصداع والألم الشديد بالرأس، وغيرها من المشكلات الصحية.

تسوس الأسنان


>وحول ذلك يقول دكتور محمد عماد، استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة: "تسوس الأسنان عبارة عن حدوث تلف جزئى أو كلى للسنة أو الضرس نتيجة عدم العناية الصحيحة بتنظيف الأسنان.

واستكمل د.هشام قائلا "يقوم بعض الأشخاص بتنظيف أسنانهم بطريقة خاطئة وتكون النتيجة فى النهاية غير مرضية، وبالتالى تتعرض الأسنان لتسوس".

الطرق الصحية لغسل الأسنان لوقاية من تسوس الأسنان


>وتابع د. عماد قائلا: هناك بعض الطرق الصحيحة التى ينبغى على الشخص مراعاتها عند غسل أسنانه، للوقاية من تسوس الأسنان واهمها:
>1)تجنب استخدام العنف أثناء غسل الأسنان بالفرشاة ويفضل غسلها برفق.
>2)استخدام فرشاة ملمسها ناعم لتفادى تعرض اللثة للانحسار وبالتالى تزيد فرص الإصابة بتسوس الأسنان.
>3)الاهتمام بغسل الأسنان عقب تناول الطعام للوقاية من تسوس الأسنان.

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