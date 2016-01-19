صور| محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات اللازمة للبطولة الدولية للتايكوندو‎

بحث محمد بدر، محافظ الأقصر، مع فرج العمري رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، الاستعدادات اللازمة لتنظيم البطولة الدولية للتايكوندو المقرر إقامتها في الفترة من 4 حتى 6 مارس القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، وبحضور أحمد سلطان المدير التنفيذي للاتحاد المصري، والدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن يشارك في البطولة عدد من الدول العربية والأوروبية يمثلها 1500 لاعبًا ولاعبة.

يذكر أن الأقصر تستضيف بطولة التايكوندو الدولية للمرة الثالثة بالصالة المغطاة بمركز طيبة شمال الأقصر.

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