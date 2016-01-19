النني مدفعجي – فهد العتيبي لـ في الجول: لابد أن يصبر.. وفينجر سيطوره

"فينجر أفضل مدرب في إنجلترا من ناحية اكتشاف المواهب ودائما لديه النظرة البعيدة والذكاء في اختيار نوعية اللاعبين" هكذا بدأ فهد العتيبي معلق قنوات (bein sports) كلامه عن رأيه في صفقة انتقال محمد النني لأرسنال.

المعلق السعودي يرى أن فينجر لا يفكر في ضم نجوم "سوبر"، لكن لديه عيون تراقب اللاعبين في كل مكان ليختار اللذين يستطيعون الوصول للنجومية على طريقته.

وكل ما يلي على لسان العتيبي..

"النني لم ينضم لأرسنال من فراغ.. بالتأكيد فينجر تابعه منذ فترة".

"أنا شخصيا أعتقد أن فينجر عجل بالتعاقد مع النني في ظل عدم اكتمال منظومة خط الوسط بسبب إصابات كوكلين وكازورلا.. هو يحتاجه الآن".

النجاح

"النني يحتاج للصبر بالتأكيد.. وأتوقع أن اللاعب بخبرته وتجربته في أوروبا يعرف معنى الانتظار في فريق بحجم أرسنال".

"أغلب الأسماء الموجودة في وسط ملعب أرسنال – باستثناء أوزيل – هي أسماء أتت من الظل وصاروا نجوما.. مثل كوكلين وتشامبرلين وآرون رامسي وفلاميني في فترته الأولى".

"وفي النهاية.. أنا متأكد أن فينجر سيساهم في تطور أداء النني وصقل موهبته".

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