أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

النني مدفعجي – فهد العتيبي لـ في الجول: لابد أن يصبر.. وفينجر سيطوره

Google+ Print
النني مدفعجي – فهد العتيبي لـ في الجول: لابد أن يصبر.. وفينجر سيطوره النني مدفعجي – فهد العتيبي لـ في الجول: لابد أن يصبر.. وفينجر سيطوره

نجح ديرليس جونزالز مهاجم بازل في هز شباك بورتو معلنا عن هدف التقدم لأصحاب الأرض إلا أن الهدف كلفه الخروج مصابا بعد احتكاك مع فابيانو حارس مرمى الفريق البرتغالي.

ويحل بورتو ضيفا على بازل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومع انطلاق المباراة وبالتحديد في الدقيقة 11 استغل جونزالز تمريرة رائعة من فابيان فراي لينفرد بمرمى بورتو ويضعها في الشباك.

شاهد - الهدف

واصطدم جونزالز بفابيانو حارس مرمى بورتو في لقطة الهدف ليتعرض للإصابة ويخرج من الملعب.

وحل دافيد كالا بديلا له مع استمرار تواجد أحمد حمودي على مقاعد البدلاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع