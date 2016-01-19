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بالصور..رئيس جامعة طنطا ننسق مع المحافظة لاستحداث طرق للتخلص من مخلفات الهدم

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بالصور..رئيس جامعة طنطا ننسق مع المحافظة لاستحداث طرق للتخلص من مخلفات الهدم بالصور..رئيس جامعة طنطا ننسق مع المحافظة لاستحداث طرق للتخلص من مخلفات الهدم
أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، أهمية التنسيق والتعاون بين الجامعة والمحافظة فى استحداث طرق جديدة للتخلص من مخلفات الهدم، وابتكار أساليب علمية للاستفادة من المخلفات الصالحة للاستخدام مرة أخرى فى العناصر الإنشائية وغير الإنشائية.

جاء ذلك خلال ندوة بكلية الهندسة عن "استخدام مخلفات البناء فى العناصر الإنشائية وغير الإنشائية، باستخدام تقنية النانو تكنولوجى".

وأشاد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بدور الجامعة فى التنمية والنهوض بالمحافظة وطالب القائمين على هذا المشروع بضرورة التخلص الآمن من تلك المخلفات، بما لا يضر بالبيئة والأراضى الزراعية، مع حرص الدولة على التصدى لتلك المخالفات وتفعيل القوانين المنظمة لذلك.

وأضاف الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الفترة القادمة سيتم التنسيق بين الجامعة والمحافظة فى مشاريع تعود بالنفع على المجتمع وعمل دراسة جدوى لها فى إطار زمنى محدد للتنفيذ.

وقال الدكتور عماد عتمان عميد كلية الهندسة إن مشروع استخدام إعادة مخلفات الهدم يتم بأحدث الأجهزة على مستوى الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة للمخلفات والاستفادة منها فى أعمال الرصف وعمل وحدات خراسانية وأرضيات الحدائق.

وفى نهاية الندوة قام رئيس الجامعة والمحافظ بجولة تفقدية لمعامل كلية الهندسة ومبنى التشييد وغرف كاميرات المراقبة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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