ضبط 2 طن بانجو على شط القمر فى رأس سدر بجنوب سيناء

تمكن ضباط مباحث رأس سدر، اليوم، من ضبط سيارة محملة بـ2 طن بانجو، قبل تهريبها عن طريق البحر بشط القمر فى جنوب سيناء.

كانت المعلومات قد وردت إلى الرائد شريف الفقى رئيس مباحث رأس سدر والرائد محمد يونس معاون أول مباحث رأس سدر، عن قيام مجموعة من تجار البانجو فى فجر اليوم الثلاثاء، بتهريب كمية من نبات البانجو عن طريق البحر.

تم إخطار اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد عوض رئيس فرع البحث بخليج السويس، وعلى الفور قام الرائد محمد يونس معاون أول المباحث ومعاونوه، بعمل كمين للمتهمين أمام شط القمر برأس سدر.

وعند مشاهدة المتهمين لرجال الشرطة فروا هاربين بسيارة دفع رباعى محملة بالمواد المخدرة، بينما تعثرت السيارة الثانية فى الرمال.

فتمكن رجال المباحث من ضبط السيارة الثانية المحملة بالمواد المخدرة وزنت 2 طن بانجو، وبالكشف عن السيارة تبين وجود طمس بالشاسيه وجارى فحصها عن طريق المهندس الفنى لإدارة المرور بجنوب سيناء.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 84 جنايات رأس سدر لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم.



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