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بالفيديو والصور.. توأم هندى ملتصق بجسد وقلب واحد ورأسين منفصلين

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بالفيديو والصور.. توأم هندى ملتصق بجسد وقلب واحد ورأسين منفصلين بالفيديو والصور.. توأم هندى ملتصق بجسد وقلب واحد ورأسين منفصلين
رغم أنه جمعهما قلب وجسد ومصير واحد إلا أن الموت قد "يفرق" بينهما قريبا، قصة تراجيدية جديدة عن توأم هندى ملتصق لم يتجاوز عمرهما ثلاثة أيام، بينما يزعم الأطباء أن احتمالات بقائهما على قيد الحياة ضعيفة للغاية.

القصة بدأت بولادة أم هندية 30 عاما، لتوأم ملتصق فى مطلع هذا الأسبوع بأحد المستشفيات فى شمال الهند، وكشفت المشاهدات الحية والأشعة أنهما يتشاركان جسد واحد ولهما نفس القلب والمعدة والرئة، بينما يمتلك كل منهما بعض الأعضاء المستقلة بذاتها كالرأس والرقبة والعمود الفقرى، وبلغ وزنهما عند الولادة 3 كجم.

ومن جانبه أشار الدكتور ريشى راجبوت، الذى أشرف على عملية الولادة، إن احتمالات نجاة الطفلين من الموت ضعيفة، لأنه من الصعب أن يعيشا بقلب واحد، خاصة أن القلب المشترك بينهما ضعيف، مؤكدا أنهما يتلقيان حاليا أفضل رعاية داخل العناية المركزة.. وأضافت صحيفة الديلى ميل البريطانية، التى نشرت هذه القصة، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسمية التوأم الملتصق.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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