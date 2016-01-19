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بالصور.. برنامج مشروعك يعقد اجتماعه الأول بمدينة أبو زنيمة جنوب سيناء

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بالصور.. برنامج مشروعك يعقد اجتماعه الأول بمدينة أبو زنيمة جنوب سيناء بالصور.. برنامج مشروعك يعقد اجتماعه الأول بمدينة أبو زنيمة جنوب سيناء
عقد برنامج مشروعك بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمدينة أبو زنيمة اجتماعه الأول، بمناسبة فوزها بالمركز الأول على مستوى المحافظة، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وإشراف اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة.
>اليوم السابع -1 -2016

حضر الاجتماع حمدى عبد العليم رئيس مدينة أبو زنيمة والعميد محمد عبد الهادى نائب رئيس مجلس المدينة ومحمد عبد الرحمن مدير عام مشروعك ومدير عام إدارة بناء وتنمية القرية وعلى عبد الجواد مدير فرع الائتمان بالبنك الأهلى بشرم الشيخ والدكتورمحمد السيد مدير عام التأمين الصحى بجنوب سيناء.
>اليوم السابع -1 -2016

وناقش الاجتماع الضوابط والشروط الخاصة بمشروعك وإمكانيات التأمين الصحى فى عهد رئيس جديد لمصر، بحضور عدد كبير من المستفدين من المشروع ومن شباب المدينة للاستماع إلى توجيهات ونصائح أحمد نشأت رئيس لجنة الشباب بجنوب سيناء ومعرفة مشاكل الشباب من خلال دعوة "أنا مصرى".
>اليوم السابع -1 -2016

وقال محمد عبد الرحمن مدير عام مشروعك للشباب، اليوم، إنه تم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتخفيض الفائدة للشباب من 12% فائدة مركبة إلى 5% فائدة بسيطة متناقصة، ويعتبر أول قرار جمهورى فى تاريخ بتخفيض الفائدة وتدعيم الشباب.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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