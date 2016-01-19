عميد "تطبيقية بنها" ينفى إهانة طالبة منتقبة أو إحالتها للتحقيق

نفى الدكتور ياسر سهيل عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، اليوم الثلاثاء، إصدار قرار من قبل الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق بزعم إهانته لإحدى الطالبات المنتقبات بالكلية خلال إدائها الامتحان، وذلك نظرا لعدم ارتكابه أى مخالفات تستوجب الإحالة للتحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار سهيل إلى تقدم بعض الطلاب الذين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وبها معلومات مغلوطة لنائب رئيس الجامعة بشأن قيام العميد بإهانة الطالبة وتم توضيح الصورة من خلال التقارير المقدمة من إدارة الأمن الإدارى بالجامعة والإجراءات القانونية المتخذة مع الطلبة أصحاب نشر المعلومات المغلوطة.
وقال عميد الكلية، إن ما اتخذ مع الطالبة المنتقبة ومطالبتها بالكشف عن هويتها من قبل الأمن الإدارى النسائى وبعض الموظفات والأساتذة من السيدات إجراء قانونى وطبيعى فى ظل الأوضاع الراهنة ولا يخالف قرارات ولوائح الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات ولا يعد إهانة لأى شخص.
معقبا أنه يقدر كل الطلاب أيا كان انتماؤهم الفكرى والدينى طالما أنه لا يضر بالصالح العام وبالمجتمع الجامعى.