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عميد "تطبيقية بنها" ينفى إهانة طالبة منتقبة أو إحالتها للتحقيق

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عميد "تطبيقية بنها" ينفى إهانة طالبة منتقبة أو إحالتها للتحقيق عميد "تطبيقية بنها" ينفى إهانة طالبة منتقبة أو إحالتها للتحقيق
نفى الدكتور ياسر سهيل عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، اليوم الثلاثاء، إصدار قرار من قبل الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق بزعم إهانته لإحدى الطالبات المنتقبات بالكلية خلال إدائها الامتحان، وذلك نظرا لعدم ارتكابه أى مخالفات تستوجب الإحالة للتحقيق.

وأشار سهيل إلى تقدم بعض الطلاب الذين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وبها معلومات مغلوطة لنائب رئيس الجامعة بشأن قيام العميد بإهانة الطالبة وتم توضيح الصورة من خلال التقارير المقدمة من إدارة الأمن الإدارى بالجامعة والإجراءات القانونية المتخذة مع الطلبة أصحاب نشر المعلومات المغلوطة.

وقال عميد الكلية، إن ما اتخذ مع الطالبة المنتقبة ومطالبتها بالكشف عن هويتها من قبل الأمن الإدارى النسائى وبعض الموظفات والأساتذة من السيدات إجراء قانونى وطبيعى فى ظل الأوضاع الراهنة ولا يخالف قرارات ولوائح الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات ولا يعد إهانة لأى شخص.

معقبا أنه يقدر كل الطلاب أيا كان انتماؤهم الفكرى والدينى طالما أنه لا يضر بالصالح العام وبالمجتمع الجامعى.

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مصر 365