محافظة شمال سيناء تعلن عن إصابة 24 مواطنا بالانفلونزا الموسمية

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، فى بيان رسمى لها، أن عدد المصابين بالأنفلونزا بشمال سيناء حتى منتصف نهار اليوم الأربعاء، 24 حالة، بينها 12 حالة بمستشفى العريش العام، و12 حالة بمستشفى بئر العبد المركزى.

وأشار البيان ان المرضى المحتجزين بمستشفى العريش العام، توفت من بينهم حالة توفت يوم 17 من الشهر الجارى، 3 حالات تماثلت للشفاء، 8 حالات محتجزة بالمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، بينهم حالة تبين إصابتها بأنفلونزا الخنازير وحالة لم تصاب بهذا المرض بعد وصول عينات الفحص الخاصة بهم، ولاتزال 5 حالات من من بين المحتجزين فى انتظار نتيجة التحاليل.

وفى مستشفى بئر العبد المركزى، 3 حالات تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى4 حالات تبين إصابتها بانفلونزا الخنازير وتماثلت للشفاء، ولا تزال 5 حالات محتجزة بالمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة وفى انتظار نتائج التحاليل الخاصة بهم.