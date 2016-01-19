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شمال سيناء تعلن عن إصابة 24 مواطنا بالأنفلونزا الموسمية

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شمال سيناء تعلن عن إصابة 24 مواطنا بالأنفلونزا الموسمية شمال سيناء تعلن عن إصابة 24 مواطنا بالأنفلونزا الموسمية
أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، عدد المصابين بالأنفلونزا الموسمية بشمال سيناء حتى منتصف نهار اليوم الثلاثاء، وهى 24 حالة، بينها 12 حالة بمستشفى العريش العام، و12 حالة بمستشفى بئر العبد المركزى.

وأشار البيان إلى أن المرضى المحتجزين بمستشفى العريش العام، توفى من بينهم حالة يوم 17 من الشهر الجارى، و3 حالات تماثلت للشفاء، و8 حالات محتجزة بالمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، بينهم حالة تبين إصابتها بأنفلونزا الخنازير وحالة لم تصب بهذا المرض بعد وصول عينات الفحص الخاصة بهم، ولا تزال 5 حالات من بين المحتزين فى انتظار نتيجة التحاليل.

وفى مستشفى بئر العبد المركزى، تماثلت 3 حالات للشفاء وخرجت من المستشفى، 4 حالات تبين إصابتها بأنفلونزا الخنازير وتماثلت للشفاء وخرجت، ولاتزال 5 حالات محتجزة بالمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة وفى انتظار نتائج التحاليل الخاصة بهم.

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مصر 365