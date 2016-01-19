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بالصور..صحفيو الأقصر يدشنون حملة لدعم مستشفى الأورمان لعلاج الأورام بالمحافظة

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بالصور..صحفيو الأقصر يدشنون حملة لدعم مستشفى الأورمان لعلاج الأورام بالمحافظة بالصور..صحفيو الأقصر يدشنون حملة لدعم مستشفى الأورمان لعلاج الأورام بالمحافظة
دشن عدد من صحفيى محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مبادرة وحملة لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة الجديدة، بهدف الدعاية للمستشفى ودعم العمل القائم داخلها من قبل شركة المقاولون العرب، لحث العاملين على استكمال البناء بصورة كبيرة لافتتاح المستشفى فى أقرب وقت.

وحمل الصحفيون، الذين دشنوا الحملة لدعم المستشفى، لافتات مكتوب عليها عبارة (شارك معانا فى حلم صعيد لبناء مستشفى شفاء الأورمان من أجل مصر.. الحلم معاكم هيكمل وهنبنيها)، لدعوة جموع المواطنين بمصر ومدينة الأقصر للمشاركة فى دعم الصرح الطبى بالمحافظة.

ومن جانبه صرح مصطفى زمزم المستشار الإعلامى لمستشفى شفاء الأورمان، أن المستشفى الجديدة تعتبر صرحا طبيا عظيما يخدم 6 محافظات وهى (الأقصر – قنا – أسوان – البحر الأحمر – سوهاج – الوادى الجديد)، مطالباً بتكثيف حملات الدعم للمستشفى لتخرج فى أبهى صورها وتنتهى اعمالها فى اقرب وقت ممكن.

وأضاف زمزم أن المستشفى تعتبر مشروع قومى جديد لأهل الصعيد وستعمل على تطوير طرق العلاج للسرطان حتى تصل إلى نسب العلاج العالمية وتحتوى على أحدث أجهزة علاجية على مستوى العالم.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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