علاء عبد العال ينفعل بشدة على ' القائد الذي يكرر أخطائه '

شهدت مباراة الداخلية ووادي داجلة انفعال المدير الفني للأول علاء عبد العال بشدة على مدافع فريقه رشاد فاروق.

وكان الداخلية قد سقط أمام وادي دجلة بهدف دون رد يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 15 من المسابقة.

وشهدت المباراة قيام رشاد فاروق مدافع الداخلية إعادة الكرة لستانلي مهاجم دجلة عن طريق الخطأ بدلا من تشتيتها ليقوم الأخير بتسجيل هدف الفوز.

وفور تسجيل الهدف انفعل علاء عبد العال بشدة على مدافع الداخلية بعد تسببه في سكون هدفا في مرماه.

وكان فاروق قد سجل في مرماه في مباراة الأهلي التي انتهت 1-1 قبل أن يمرر كرة شبيهة بالتي مررها لستانلي لمحمد سالم مهاجم الزمالك في فوز الأبيض 2-0.