تقرير - كيف يرى نجوم البرتغال تعاقد بورتو مع بيسيرو.. ونهاية كاسياس

هل سينجح جوزيه بيسيرو مع بورتو وكيف سيتعامل مع نجوم بحجم إيكر كاسياس، أسئلة اهتمت الصحافة البرتغالية بالإجابة عليها اليوم الثلاثاء.

وأعلن الأهلي فسخ التعاقد مع بيسيرو مساء أمس الاثنين، بعد طلب من المدرب البرتغالي نفسه.

ووجد بيسيرو وسائل الإعلام في انتظاره فور الوصول لمطار فرانسيسكو سا كارنيرو، ترقبا لإعلان توليه قيادة بورتو. ( شاهد الفيديو والصور )

وبحسب التقارير البرتغالية، فمن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن بيسيرو مدربا لبورتو خلال الساعات المقبلة. ( تعرف على تفاصيل المفاوضات )

لذلك، لجأت الصحف البرتغالية إلى توجيه أسئلة إلى لاعبين كبار قادهم بيسيرو خلال مسيرته، عن توقعاتهم لعمله مع بورتو.

أفضل اختيار

البداية كانت مع ريكاردو الحارس الرائع السابق لمنتخب البرتغال، والذي عمل مع بيسيرو في سبورتنج لشبونة.

وقال ريكاردو: "قبل أي شيء، فبيسيرو شخص جيد، وتشهد له مسيرته التدريبية الجيدة، أحببت العمل معه وهو بالتأكيد إضافة للدوري البرتغالي ولبورتو".

"الانتقادات التي توجه له بخسارة اللاعبين لا أساس لها من الصحة، فسبورتنج لشبونة لم يمتلك يوما قائدا مثل بيسيرو، فمن يستطيع أن يتحكم بأعصابه في مواقف معينة يعد قائدا".

واتفق معه الحارس البرتغالي الآخر فيتور بايا، نجم برشلونة وبورتو السابق.

فيتور بايا قال: "لدي معلومات جيدة عن بيسيرو على المستوى الفني أو حتى علاقاته مع اللاعبين".

وذكرت صحيفة "إكسبرسو" أن بورتو استطلع رأي قائده السابق بشأن التعاقد مع بيسيرو، وأشاد بايا بالقرار.

ويبدو أن بيسيرو بدأ مراقبته سريعا لبورتو حتى قبل الرحيل عن الأهلي، فطلب مساء أمس الأحد مشاهدة مباراة بورتو وفيتوريا جيماريش لأول مرة منذ جاء إلى مصر. ( اقرأ تفاصيل حوار بيسيرو مع رئيس الأهلي بشأن الرحيل )

هيلدر بوشتيجا الهداف البرتغالي البارز أيضا اتفق في الإشادة ببيسيرو، ولكنه أشار إلى نقطة ضعف في شخصية المدرب.

"بيسيرو مدرب حقق نجاحات مع عدد من الفرق التي قادها، وكنت محظوظا بالعمل معه في باثانياكوس وقمنا بعمل جيد، ولكن لسوء الحظ خسرنا الدوري في النهاية".. هنا كانت الإشادة من بوشتيجا.

واستدرك "كان بيسيرو يعمل بشكل جيد معنا في التدريبات ولكن في النهاية يتم الحكم على المدرب بناء على النتائج، وهو ما افتقده بيسيرو".

كما أعرب مانويل سيراو رجل الأعمال الذي يعد من أكبر مشجعي بورتو ومن الممولين لإدارته عن اقتناعه بنجاح بيسيرو مع الفريق.

وكشف المذيع التليفزيوني في البرتغال "حكمي يكون على العمل، وأنا واثق في بيسيرو واعتقد أنه اختيار يمنحنا الأمل".

"سعيد بأن بيسيرو امتلك الشجاعة ليقبل التحدي مع بورتو".

الفارق بين بورتو ولشبونة

على النقيض، كان رأي الكاتب البرتغالي ألفارو ماجالهايس وثيق الصلة بإدارة بورتو، أن التعاقد مع بيسيرو لم يكن الحل الأفضل.

وجهة نظره قدمها لصحيفة "أو جوجو": "إدارة بورتو لم تنجح في التعاقد مع مدرب جيد على مدار سنوات، في المقابل خلال تلك الفترة تعاقد سبورتنج لشبونة مع 3 مدربين جيدين".

"في رأيي، هناك حلول أفضل لبورتو في هذا الوقت من بيسيرو".

نهاية كاسياس؟

استرجعت صحيفة "ديسبرتو" تصريحات قديمة من بيسيرو عن إيكر كاسياس حارس بورتو، قبل رحيله عن ريال مدريد.

بيسيرو قال لصحيفة "أ بولا" في عام 2014: "سنرى كم من الوقت سيبقى كاسياس حارسا لريال مدريد، فأنت لا تستطيع أن تغير حارسا كل أسبوع ولكن لا يمكن أيضا لمدرب أن يتحمل حارسا يخطئ بشكل دائم. نهاية كاسياس قريبة".

وعمل بيسيرو مع كاسياس بالفعل في السابق، خلال موسم 2003-2004 الذي كان فيه مساعدا لكارلوس كيروش في ريال مدريد.

المثير أن كاسياس ارتكب خطأ قاتل تسبب في خسارة بورتو من فيتوريا جيماريش بهدف في المباراة التي تابعها بيسيرو من مصر.