قائمة الزمالك – استبعاد مكي وعودة كوفي وسالم.. وظهور ناشئ جديد

عاد محمد كوفي ومحمد سالم ومعروف يوسف للظهور في قائمة الزمالك التي أعلنها أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق استعدادا لملاقاة المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري يوم الأربعاء في ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة 15 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة التي ضمت 20 لاعبا استبعاد أحمد حسن مكي بعد عودته للظهور فيها قبل لقاء اتحاد الشرطة الأخير.

هذا بالإضافة لاستبعاد إبراهيم صلاح بعد اقتراب انتقاله لسموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم (طالع التفاصيل).

وواصل ميدو الدفع باللاعبين الناشئين، فبعدما ظهر محمود براني في قائمة لقاء إنبي، وقبل مواجهة الشرطة دفع بالحارس محمد صلاح واللاعب مصطفى محمد.

عاد ميدو ودفع بلاعب خط الوسط محمد خليفة في قائمة لقاء المصري.

وجاءت قائمة الزمالك كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي- محمود عبد الرحيم "جنش"- عمر صلاح

في الدفاع: علي جبر- أحمد دويدار- حمادة طلبة- محمد كوفي- عمر جابر

في الوسط: طارق حامد- إبراهيم عبد الخالق- شيكابالا- كهربا- أيمن حفني- معروف يوسف- أحمد حمودي- محمد إبراهيم- مصطفى فتحي- محمد خليفة

في الهجوم: محمد سالم- باسم مرسي