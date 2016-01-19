نتنياهو يقرر هدم منزل قاصر فلسطينى متهم بقتل مستوطنة إسرائيلية بالخليل

>أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستهدم منزل الفتى الفلسطينى المتهم بقتل مستوطنة إسرائيلية طعنا فى مستوطنة "عتنائيل" بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن نتنياهو قوله - خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمنزل المستوطنة التى قتلت أمس الأول الأحد طعنا فى مستوطنة (عتنائيل) فى جبل الخليل جنوب الضفة - إن "إسرائيل ستقوم بهدم منزل المخرب وستتخذ اجراءات صارمة بحق المخربين" على حد قوله.

>وأضاف "أن النزاع يعود إلى رفض الفلسطينيين الاعتراف بحق اليهود فى قيام دولة سواء فى تل ابيب أو فى أى مكان آخر"، حسب زعمه.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلى اعتقلت - الليلة الماضية - القاصر الفلسطينى مراد بدر عبد الله ادعيس (16 عاما) من قريه بيت عمره فى يطا جنوب الخليل بدعوى تنفيذه عملية الطعن فى مستوطنة "عتنائيل" جنوب الخليل والتى أسفرت عن مقتل المستوطنة الإسرائيلية قبل يومين.

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