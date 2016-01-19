بالصور.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الصينى فى الرياض ويوقعان 14 اتفاقية

> التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم بالرياض الرئيس الصينى شين جين بينج وعقدا جلسة مباحثات رسمية بحث خلالها الجانبان العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان خادم الحرمين قد القى كلمة فى بداية الجلسة أكد خلالها إن المملكة والصين يسعيان معاً للاستقرار وتعزيز السلم والأمن فى العالم.

وقال خادم الحرمين إن التحديات التى تواجه العالم وفى مقدمتها الإرهاب تتطلب تكاتف المجتمع الدولى لمحاربته، كما أنه يتعين على المجتمع الدولى التأكيد على المبادئ التى أرساها ميثاق الأمم المتحدة وفى مقدمتها عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ليسود الأمن والسلام بين الدول .

من جهته أكد الرئيس الصينى حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة المشتركة مع المملكة، منوها بالإجراءات التى اتخذها خادم الحرمين الشريفين لتحفيز التنمية فى المملكة.

إثر ذلك وبحضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصينى جرى توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتى المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية.

وقبيل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، قلد خادم الحرمين الشريفين، فخامة الرئيس الصيني، "قلادة الملك عبدالعزيز" وهى أعلى وسام فى المملكة وتمنح لقادة ورؤساء الدول.



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