البروستاتا.. كل ما يجب أن تعرفه عنها.. أمراضها وأسبابها وأعراضها وعلاجها

غدة البروستاتا

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أمراض البروستاتا

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التهاب بروستاتا

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البروستاتا غدة صغيرة تتواجد فى الجهاز التناسلى لكل رجل، تتميز بأنها تنمو بنموه، وكلما تقدم فى العمر كلما زادت فى الحجم، وتعمل على إفراز السائل المنوى.أمراض البروستاتا متعددة، وحسب توضيح الدكتور مروان عادل أخصائى أمراض الذكورة فهى كالتالى:وهو نوع من الالتهاب يصيب الغدة بشدة وبدرجات مختلفة، ويصيب هذا العرض المرضى أى رجل فى أى عمر وليس كما يعتقد البعض خطئا بأنها تصيب كبار السن فقط، وغالبا لا يكون هناك أعراض ظاهرة لهذا الالتهاب، وهى نتيجة التهاب جرثومى، أما التهاب بروستاتا مزمن وهى حالة تصيب أغلب الرجال مع التقدم فى العمر بشكل خاص، لكن الملفت أنها أصبحت تهدد الشباب أيضا، ويشعر خلالها المريض بحالة من الألم عند التبول إضافة لألم بالخصيتين والعضو وعند القذف، مع إفرازات تخرج من مجرى البول، وهناك التهاب البروستاتا الحاد وهى حالة تصيب بعض الرجال ممن يعانون من التهابات متكررة بالجسم، كالتهاب اللوز والتهاب الكلى والجيوب الأنفية، والجهاز البولى، والجماع مع شخص حامل لمرض جنسى كالسيلان، ويعانى المريض بهذا الالتهاب الحاد من كثرة التبول والحرقة الشديدة عند نزوله، سخونة بالجسم، قد يقذف الرجل منى مصحوبا بالدم، أو يتبول مصحوبا بالدم أيضا.



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(صعوبة التبول أبرز أعراض البروستاتا)

احتقان البروستاتا

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وهو العرض المرضى الأكثر شيوعا، يصيب الغدة بحالة من الاحتقان الشديد وقد تتضخم فى بعض الحالات، ومن أهم الأعراض الظاهرة لهذه المشكلة، آلام بالعضو الذكرى مبرحة، القذف مصحوبا ببعض الدماء، صعوبة فى التبول وحرقة شديدة به، والقذف السريع.

صورة 2

( احتقان البروستاتا)

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تضخم البروستاتا الحميد

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أورام البروستاتا

وهو عرض شديد الشيوع بين كل الفئات خاصة كبار السن، لأن الغدة هنا تتضخم تضخم سرطانى حميد، كلما تقدم الرجل فى العمر، مما يعيق عملية التبول لضغطها الشديد.



>من الأورام الخطيرة والتى تصيب الكثير من الرجال، وخطورته تكمن فى إمكانية انتشاره، ويرتبط نموه وظهوره بالهرمونات وطبيعة العامل الوراثى، وأسلوب الحياة الجنسية والتغذية.

أسباب الإصابة بأمراض البروستاتا

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وتابع أخصائى الذكورة حديثه موضحا أن هناك الكثير من العوامل التى تسبب التهاب غدة البروستاتا، ولابد من البعد عنها:>- أهمها كثرة مشاهدة المثيرات الجنسية من أفلام وصور إباحية.>- ممارسة العادة السرية منذ سن مبكر وبإسراف شديد.>- الإثارة بدون قذف فى كثير من الأحيان، وهو أمر يحدث لدى الكثير من الشباب وهو من أخطر الأسباب.>- التدخين والكحوليات والخمور والإسراف فيهم، أمر فى غاية الخطورة على الصحة الجنسية للرجل.>- القذف خارج المهبل بشكل مستمر من أبرز الأسباب.>- الإفراط فى الجماع بين المتزوجين بشكل غير مقنن.>- تباعد فترات الجماع بين المتزوجين، إما لخلافات زوجية، أو لأسباب الحمل والولادة وغيرها.>- عدم التبول قبل وبعد الجماع من أهم العوامل المساعدة للإصابة.>- الإسراف فى شرب الكافيين الموجود فى المياه الغازية والقهوة والشاى والمنبهات بأنواعها.>- إهمال علاج أية أعراض التهابية فى البروستاتا يؤدى إلى الإصابة بأمراضها.>- الممارسة الجنسية الشاذة من الإتيان من الخلف، وكذلك الجماع بين أصحاب الأمراض التناسلية.>- السمنة أبرز مسببات أمراض البروستاتا.



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السمنة وتناول الطعام الدسم أشهر مسببات البروستاتا

طرق الوقاية من أمراض البروستاتا

>- تجنب الإثارة دون جماع، أو الالتفات للمثيرات الجنسية.>- تجنب الصور والأفلام الإباحية مطلقا لأنها مثيرات خطيرة.>- التوقف عن ممارسة العادة السرية نهائيا، فهى السبب الأول فى كل تلك المشكلات المرضية، وبداية طريق الاحتقان والالتهاب منذ سن مبكرة.>- الزواج والوسطية فى ممارسة العلاقة الزوجية.>- عدم تباعد فترات الجماع تحت أى ظرف بين الزوجين، فلها الكثير من الأضرار خاصة على الرجل.>- عدم الإسراف فى الممارسة الحميمة حتى لا تتكرر الإصابة بالاحتقانات.>- علاج أى أعراض مرضية تصيب البروستاتا، كالألم والاحتقان والالتهاب، واضطرابات بول، اضطرابات فى القذف والمنى.>- التخلص من البول فى المثانة قبل الجماع مباشرة، وإفراغها بعد الجماع.>- لا تؤجل البول مطلقا أو تحبسه لأى سبب من الأسباب.>- البعد عن التعرض لنزلات البرد وتكرار الإصابة باللوزتين.>- تجنب السمنة المفرطة وحاول السيطرة على وزنك طوال سنين عمرك، وكذلك تجنب النحافة الشديدة.>- شرب الكثير من المياه على مدار اليوم، من أهم العادات الصحية اليومية، التى تساعد على ترطيب الجسم بالكامل والوقاية من أمراضها.>- الاهتمام بممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم ويومى يجعل الرجل فى وقاية دائمة من مثل هذه الأعراض المرضية.>- الكشف الدائم والمبكر عن مشكلات البروستاتا خاصة لمن تخطى الأربعين من العمر.>- الجماع الصحى والسليم ودون أية ممارسات شاذة.



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تجنب البروستاتا بممارسة الرياضة

أطعمة مفيدة للبروستاتا وأخرى ضارة

>النظام الغذائى يتحكم بشكل كبير فى مدى تمتع الرجل بالصحة، أو تعرضه للمرض، هذا ما أكده أخصائى الذكورة د محمد عبده، فبعض المأكولات والأطعمة تصبح مفيدة للبروستاتا والوقاية من أمراضها، وأخرى ضارة تزيد فرص الإصابة بمشكلاتها المختلفة.

أهم الأطعمة الضارة بالبروستاتا :

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الأطعمة المفيدة للبروستاتا :

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علاج البروستاتا

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- تجنب الطعام الدسم والغنى بالدهون واللحوم المصنعة بأنواعها.>- تجنب الأطعمة المليئة بالسكريات الصناعية، لأنها غير صحية.>- تجنب الإسراف فى تناول اللحوم الحمراء.>- الاهتمام بالبعد عن تناول الأطعمة الحارة.>- والبعد عن كل ما يحتوى على الكثير من الكافيين والمنبهات اليومية كالشاى والقهوة والنسكافية.>- البعد عن تناول الكثير من الشيكولاتة.>- البعد عن الأطعمة الغنية بالتوابل المختلفة سواء الحارة أو الباردة.>- الطعام المحمر والغنى بالزيوت، من أخطر الأطعمة التى تزيد من نسب الكوليسترول.>- عدم التركيز على تناول الكثير من البروتين خاصة لمرضى البروستاتا بالفعل، كاللحوم بأنواعها والبيض.- التركيز على تناول الطعام الصحى بالكامل واتباع طرق طهى سليمة، بالسلق أو الطهى على البخار وعدم استخدام الكثير من الزبد والسمن.>- تناول الخضروات لكميات كبيرة، والتركيز على الورقيات الخضراء.>- الفاكهة الطازجة وغير المرشوشة.>- الطهى بالزيت الصحى أفضل الخيارات للوقاية من الأمراض.>- المكسرات من أهم التسالى الصحية التى يمكن الاعتماد عليها لفوائد جمة للجسم والصحة والوقاية من المشكلات الجنسية للرجل.وطرق علاج أمراض البروستاتا تختلف من شخص لآخر ومن مرحلة وحالة مرضية لأخرى، فعلاج السرطان يكون إما بالعلاج الكيماوى المعروف ويستخدم فى حالة انتشار الورم بشدة، والعلاج المعتمد على الهرمونات، وهناك خيار إشعاعى يلجأ له الأطباء فى بعض الحالات، وخيار يتمثل فى إجراء عملية جراحية لإزالة السرطان.

أما علاج الاحتقان العادى الذى يصيب أغلب الشباب فيكون بوصف الطبيب لبعض العقاقير المقللة للاحتقان قدر الإمكان، مع ضرورة تجنب ممارسة الاستنماء، أو حبس البول وضرورة شرب الكثير من المياه، أما علاج التضخم فيكون ببعض العقاقير الطبية الهرمونية أيضا التى يصفها الطبيب للبعض أو بالاستئصال فى حالات معينة، أما علاج التهاب البروستاتا فإما بوصف عقاقير مضاد حيوى أو مسكنات حسب رؤية الطبيب.



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(طرق علاج البروستاتا للتمتع بالصحة)