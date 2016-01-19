ما هو سبب إنفعال وقسوة سيرين عبد النور؟

تطل الفنانة سيرين عبد النور، بدءاً من 22 كانون الثاني (يناير) الجاري، على شاشة قنانة "الآن"، في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج "بلا حدود".

وستكون سيرين مختلفة هذه المرة، فهي ستنفعل وستكون قاسية، وستتخلى عن هدوئها ونعومتها، حسبما تقضي الظروف. كما أنها ستردّ بقسوة على الذين إنتقدوها في أمورها الخاصة، بعيداً عن فنّها وأعمالها الدرامية والغنائية، كما ستتحدث عن السبب الأساسي لرفضها إظهار صور إبنتها أمام عدسات الإعلام وكاميرات التلفزيونات. ولكن الردّ الأقوى من سيرين، سيكون على من إتهموها بالتصنّع والتمثيل، وبأنها تستغلّ مآسي الناس لتنجح في تقديم برنامجها "بلا حدود" في جزئين السابقين.

كما تحضر سيرين لعدة مفاجآت من بينها مفاجأة بالصور والصورة مع الفنان مروان خوري.

يشار إلى أن برنامج "بلا حدود" من إنتاج شركة "ناتشورال ستار"