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بالفيديو.. Jada Smith تقاطع الأوسكار وتُحرج Chris Rock

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الثلاثاء 19-01-2016 15:50

لم تكتفِ Jada Pinkett Smith بمجموعة التغريدات التي أطلقتها قبل يومين، وعبّرت فيها عن مدى استيائها من ترشيحات الأوسكار، بل قامت بحثّ الفنانين الملوّنين على مقاطعة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، عبر مقطع .
زوجة النجم العالمي Will Smith مستاءة من عدم وجود تنوّع مرشحين وهيمنة البشرة البيضاء على الحفل المذكور، في حين تمنّت التوفيق لـ Chris Rock كمضيف في الحفل، قائلة:
"لا أستطيع أن أفكّر في رجل أفضل منك للقيام بهذه المهمّة يا صديقي، نتمنى لك التوفيق".
وكانت  Jadaالبالغة من العمر 44 عاماً قد أطلقت مجموعة من التغريدات عبر تويتر في الموضوع، قائلة:  " دائماً ما يُرحّب بالملوّنين لتقديم الجوائز أو التسلية، لكن نادراً ما يتمّ الاعتراف بإنجازاتهم.. هل على الملونين الامتناع عن المشاركة من الأساس؟ الناس يعاملوننا فقط بالطريقة التي نسمح لهم بها".
Jada  المتزوجة بالممثل Will Smith قامت في مقطع الفيديو بحثّ الأقليات العرقية على وضع إبداعاتهم في مجتمعاتهم وجعل المجتمع يراهم كما يجب وبالطرق التي يرونها مناسبة.
وأضافت في الفيديو: " التسوّل للحصول على اعتراف يقلّل من الكرامة كما القوة، ونحن شعب قويّ له كرامته. دعونا لا ننسى ذلك".
وكان المئات قد عبّروا بواسطة تويتر عن استيائهم من التمييز في منح الجوائز، فور إعلان أسماء المرشّحين لنيل جائزة الأوسكار في يوم الخميس 14 يناير/ كانون الثاني 2016؛ وذلك من خلال هاشتاغ #OscarsSoWhite.
يُذكر أنّه للسنة الثانية على التوالي لم يرشّح ممثل أسود لنيل الجائزة العالمية، على الرغم من مشاركة عدد من الفنانين في هذا العام، مثل: Will Smith بفيلمه Concussion، وSamuel L. Jackson بفيلمه The Hateful Eight، والنجم Idris Elba بفيلم Beasts of No Nation.

 

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