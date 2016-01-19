بعد خيبة شقيقتها في "ستار أكاديمي" هل سيخيب "ذا فويس كيدز" أمل هذه الطفلة؟

بعد أن خطفت الطفلة التونسية نور قمر ابنة الـ 13 عاماً الأضواء السبت الفائت في حلقة "ذا فويس كيدز" على قناة "mbc" خلال أداءها لموال "برضاك يا خالقي" لأم كلثوم وبعد أن اخارت كاظم الساهر مدرباً لها، تبين أنها شقيقة إشراق الموهبة التي شاركت في برنامج "ستار أكاديمي" في العام 2014 وخرجت منه في مرحلة مبكرة جداً في البرايم الأول لضعف قدراتها الصوتية.

إشراق حضرت مع والدتها إلى ستوديو "ام بي سي" في بيروت لتشجيع شقيقتها.

أداء نور المبهر جعل عدداً من النجوم يشيدون بأدائها عبر "توتير" حيث قامت ابنة بلدها الممثلة التونسية درة بدعمها وقامت بنشر الفيديو التي غنّت فيه نور عبر حسابها على " توتير" و"فيسوك".

المخرج سعيد الماروق أبدى أيضاً إعجابه بصوتها وكتب: "نور سوف تتربع على عرش الغناء العربي... الله يحميكي".

أما يسرا محنوش التي شاركت في برنامج "ذا فويس" بنسخته الأولى فكتبت عبر حسابها على إنستغرام: "الله الله الله الله محلا زينها وفنها ما شاء الله الله يحميها يا رب تحيا تونس".

يبقى أخيراً أن نشيد بموهبة نور الكبيرة، فهل ستتخطى نور مرحلة المواجهة؟ وتتفوق على شقيقتها وتكون منافسة شرسة لها؟