Steve Harvey يستضيف الملكتين اللتين أخطأ بحقهما، فهل سامحتاه؟

ما زال Steve Harvey يُحاول التكفير عن ذنبه الذي ارتكبه، أثناء تتويج الملكة الخطأ في مسابقة ملكة جمال الكون، في الشهر الفائت.



ففي حلقتين خاصتين من حلقات Steve Harvey، تحت عنوان ملكة جمال الكون: الحقيقة، استضاف Harvey ملكة جمال الكون الحقيقية، الفليبينية Pia Alonzo Wurtzbach، وبعدها في حلقة منفصلة، استضاف ملكة جمال كولومبيا Ariadna Gutiérrez Arevalo التي قام بتتويجها عن طريق الخطأ.



وقال Harvey البالغ من العمر 58 عاماً، في المقطع الترويجي للحلقتين، إن الخطأ قد تسبّب له بالكثير من الليالي الطويلة، وإنه لم يستطع القيام بأيّ مقابلة إلى حين تمكّنه من الحديث إلى اثنتين من الناس، كانتا قد تضرّرتا أكثر من غيرهم في الموضوع، وهما الملكتان: Pia وAriadna.



في حلقة ملكة جمال الكون الحقيقية Pia Alonzo Wurtzbach ، طلبت الأخيرة إلى Harvey أن يمضي قدماً، معلنة أنها تغفر له خطأه، وأضافت: "دعونا نكون مجرد سعداء".

عند سماع Harvey لهذا الكلام تنفّس الصعداء، وألقى ظهره مرتاحاً على الأريكة.



أما في خاصّ حلقة ملكة جمال كولومبيا Ariadna Gutiérrez Arevalo، بدأ Harvey بالاعتذار إليها، قائلاً والدموع في عينيه: "أنت الشخص الوحيد الذي أردت حقاً أن أتحدّث إليه. أريد فقط أن أقول لك كم أنا آسف".

وبعدها، سأل Harvey الملكة عن شعورها، وبصدق، حول الطريقة التي عالج بها الوضع؟

أجابت Arevalo مازحة: "عليك أن تتعلم كيفية قراءة البطاقات، لأنه كان الاسم على البطاقة".

ثمّ أضافت: " كنت تريدني أن أفوز بالتاج".

ردّ Harvey: "نعم! كنت أريدك أن تفوزي به. يمكنني ترك الأمر عند هذا الحدّ".

وبضحكة معبّرة، واصلت ملكة جمال كولومبيا القول: "عند عودتك إلى المسرح لتصحيح خطئك، اعتقدت أنك تمزح".

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