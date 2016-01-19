دينا هارون تعلن انفصالها رسمياً عن زوجها

أعلنت الفنانة دينا هارون خبر انفصالها عن زوجها، وقالت هارون: "يسعد أوقاتكن أصدقائي الطيبين.. بحب بهيك يوم أكدلكن خبر انفصالنا أنا وخلدون عن بعض.. خلدون الصديق والأب والأخ والأهم أنو أبو كرم .. الله يقوينا على ترباية كرومة أفضل تربية.. ادعوا لنا أصدقائي نحنا حالياً بأحلى حالاتنا مع بعض كأصدقاء.. ماحبيت أعلن الخبر بأواخر السنة الماضية منشان كون أولى المنفصلات عن زوجا بالسنة الجديدة".

من ناحية أخرى تحتفل الفنانة دينا هارون بعيد ميلادها واعتبرت أن هذا العيد من أجمل الأعياد إلى جانب ابنها الوحيد كرم، كما عبرت هارون عن سعادتها بأجمل هدية تلقتها، وهي من ابنها كرم، وكتبت: "ول كادو بيوصلني بعيد ميلادي اللي هو بكرة.. من كرومة سلطاني الصغير.. عمري وحياتي ودنيتي كلها.. مبسوطة كتير لانو هاد أول عيد إلي وسلطاني الصغير معي .. شكراً خلدون عاللفتة الحنونة منك أنو تخلي كرم يعايدني قبل الكل".