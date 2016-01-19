نكبة غير متوقعة لـ بيرين سات في "السلطانة كوسيم"

فاجىء ريتنغ المسلسلات الدرامية مساء الخميس 14 يناير المتابعين والنقاد الأتراك حيث تراجع المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم" بطولة بيرين سات الشهيرة بدور السلطانة كوسيم، وإكين كوتش بدورالسلطان أحمد، في حلقته التاسعة من المركز الخامس عشر إلى المركز الحادي والعشرين رغم تميز الحلقة بأحداث شيقة وساخنة، حيث تتصاعد المواجهة الشرسة والمنافسة على النفوذ والسلطة بين السلطانة صفية و كوسيم، بينما حافظ مسلسل "وادي الذئاب 10" بطولة نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار على مركزه المتقدم فاحتل المركز الثاني، تلاه مسلسل (كفى- yeter) بطولة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم.

وبعد مرور تسع حلقات من "السلطانة كوسيم" فإن نسبة مشاهدته بعد ظهور بيرين سات لم تتحسن سوى مرة واحدة في إطلالتها الأولى في الحلقة السابعة.

فهل سيبادر منتجه تيمور ساوجي إلى إجراء تعديل في الأبطال والشخصيات، ويبدأ مبكراً باستقدام ضيوف شرف مهمين من أشهر وأكثر نجوم تركيا شهرة وشعبية، أم أنه سيكتفي بموسم واحد فقط ولن يفكر بإنتاج موسم ثان وثالث ورابع له على غرار المسلسل التاريخي التركي الأشهر والأنجح عالمياً (حريم السلطان)؟

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي